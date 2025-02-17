Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Nhà Hàng Tâm Giao làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 66 tổ 3 Khu phố Hòa Long, Phường Vĩnh Phú, TP, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing, quảng bá cho các thương hiệu/sản phẩm.

Xây dựng ý tưởng, thông điệp & hình ảnh của nhà hàngvà của từng chiến dịch Marketing cụ thể.

Lên kế hoạch truyền thông thương hiệu: kế hoạch khuyến mãi, kế hoạch tương tác với khách hàng, kế hoạch chăm sóc khách hàng

Quản lý, kiểm soát, lên kế hoạch thực hiện việc đăng tải nội dung trên social, thực hiện công việc liên quan đến hoạt động của marketing nhà hàng(tiệc, event...)

Quản lý, giám sát hiệu suất thương hiệu cả về mặt thương mại, phù hợp với mục tiêu và ngân sách của công ty.

Quản lý ngân sách hiệu quả và phù hợp giá trị của công ty.

Nắm bắt sâu sắc tình hình, xu hướng thị trường, nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng để thảo luận, lên ý tưởng và đóng góp ý kiến cho các kế hoạch Marketing phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng

Phối hợp với các bộ phận/phòng ban khác để thực hiện các nhiệm vụ trong hoạt động hằng ngày.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Quản lý , theo dõi, giao việc cho bộ phận digital và media

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, QTKD, Ngoại Thương hoặc tương đương.

- Có khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu.

- Có kỹ năng quản lý dự án và quản lý ngân sách.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, hiểu vềthiết kế hình ảnh, photoshop, canva,

- Có tinh thần trách nhiệm cao và có khả năng làm việc dưới áp lực.

Tại Công Ty TNHH Nhà Hàng Tâm Giao Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 20tr ; Nhận lươngvào ngày 10 hàng tháng;

- Hoa hồng theo tuần

- Lươngtháng13, ThưởngLễ,

- Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 – Sáng cn (tháng đăng ký nghỉ 3 ngày)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nhà Hàng Tâm Giao

