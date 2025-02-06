Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HINO SAO BẮC (HCM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HINO SAO BẮC (HCM)
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HINO SAO BẮC (HCM)

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HINO SAO BẮC (HCM)

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 39 Đại Lộ Bình Dương, P. Vĩnh Phú, Thuận An, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing nhằm quảng bá sản phẩm ô tô, xe tải.
- Xây dựng nội dung và quản lý các kênh truyền thông như website, Facebook, Zalo, TikTok, YouTube...
- Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và đề xuất các chiến lược tiếp thị phù hợp.
- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện.
- Quản lý và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên Google Ads, Facebook Ads.
- Phối hợp với bộ phận kinh doanh để triển khai các chương trình khuyến mãi, kích cầu.
- Đo lường, đánh giá hiệu quả các hoạt động marketing và báo cáo định kỳ.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, từ 22 - 35 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên ứng viên đã làm trong ngành ô tô, xe tải.
- Thành thạo các công cụ quảng cáo trực tuyến (Google Ads, Facebook Ads,...).
- Kỹ năng viết content tốt, sáng tạo trong cách xây dựng nội dung.
- Biết sử dụng các phần mềm thiết kế (Photoshop, Canva, AI) là một lợi thế.
- Có tinh thần trách nhiệm, năng động, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HINO SAO BẮC (HCM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn từ 08-15 triệu VND/tháng
- Thưởng theo hiệu quả công việc và các chương trình thi đua của công ty.
- Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến trong công việc.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Chế độ nghỉ phép, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HINO SAO BẮC (HCM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HINO SAO BẮC (HCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN HINO SAO BẮC (HCM)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 325 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

