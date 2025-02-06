Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HINO SAO BẮC (HCM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39 Đại Lộ Bình Dương, P. Vĩnh Phú, Thuận An, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing nhằm quảng bá sản phẩm ô tô, xe tải.

- Xây dựng nội dung và quản lý các kênh truyền thông như website, Facebook, Zalo, TikTok, YouTube...

- Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và đề xuất các chiến lược tiếp thị phù hợp.

- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện.

- Quản lý và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên Google Ads, Facebook Ads.

- Phối hợp với bộ phận kinh doanh để triển khai các chương trình khuyến mãi, kích cầu.

- Đo lường, đánh giá hiệu quả các hoạt động marketing và báo cáo định kỳ.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, từ 22 - 35 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên ứng viên đã làm trong ngành ô tô, xe tải.

- Thành thạo các công cụ quảng cáo trực tuyến (Google Ads, Facebook Ads,...).

- Kỹ năng viết content tốt, sáng tạo trong cách xây dựng nội dung.

- Biết sử dụng các phần mềm thiết kế (Photoshop, Canva, AI) là một lợi thế.

- Có tinh thần trách nhiệm, năng động, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HINO SAO BẮC (HCM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn từ 08-15 triệu VND/tháng

- Thưởng theo hiệu quả công việc và các chương trình thi đua của công ty.

- Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Chế độ nghỉ phép, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HINO SAO BẮC (HCM)

