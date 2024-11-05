Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng

Nhân viên Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng, Đường DX

- 10, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng, phát triển thương hiệu Công ty, thương hiệu sản phẩm.
- Quản lý nội dung truyền thông.
- Quan hệ truyền thông và đối tác.
- Nhận diện/Nhận biết thương hiệu.
- Thực hiện công tác hành chính
- Lưu trữ chứng từ.
- Phối hợp công việc với các phòng ban để hoàn thành công việc được BGĐ giao và thực hiện các công việc phát sinh theo sự chỉ đạo của BGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ tuổi tử 25 - 45
- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành marketing.
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong vị trí marketing.
- Từng giữ vị trí Trưởng nhóm, trưởng/phó phòng marketing.
- Am hiểu về content và digital.

Tại Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ phúc lợi đầy đủ theo luật
- Laptop
- Đồng phục
- Xe đưa đón
- Tháng lương 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng

Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 1/265, Khu phố Hòa Lân 2, Phường Thuận Giao, TX Thuận An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-marketing-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job261722
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 37 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 36 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hồng Hạnh
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Hồng Hạnh
Hạn nộp: 23/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 27 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 21 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 21 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 37 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 6 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Amway Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Amway Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 22/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 22/10/2025
Tiền Giang Hậu Giang Bạc Liêu Sóc Trăng Cà Mau Đồng Tháp Cần Thơ Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 37 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 36 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH TM DV XD Vạn Đại Thành làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH TM DV XD Vạn Đại Thành
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thực Phẩm Và Nước Giải Khát Halos làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thực Phẩm Và Nước Giải Khát Halos
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 50 Triệu JobsGO Recruit
15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH XNK & Đầu Tư Bảo Sơn làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH XNK & Đầu Tư Bảo Sơn
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINOX làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINOX
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV PHÚ MẪN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV PHÚ MẪN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINOX làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINOX
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN NỮ HOÀNG ELIZABETH làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN NỮ HOÀNG ELIZABETH
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Phát Đạt làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 50 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Phát Đạt
15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Vici làm việc tại Bình Dương thu nhập 75 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Vici
75 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Phú Mẫn làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Phú Mẫn
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM ) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM )
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Tập Đoàn Tiim làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Tập Đoàn Tiim
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Tnhh Nội Thất Thời Trang Vinashop làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tnhh Nội Thất Thời Trang Vinashop
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG GIA CÔNG CƠ KHÍ TOÀN CẦU làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG GIA CÔNG CƠ KHÍ TOÀN CẦU
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH GOT IT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH GOT IT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HINO SAO BẮC (HCM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HINO SAO BẮC (HCM)
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN ĐỨC làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 9 Triệu DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN ĐỨC
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CHYANG SHENG VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CHYANG SHENG VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Techcombank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 2,500 USD Techcombank
1,000 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Nhà Hàng Tâm Giao làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 30 Triệu Công Ty TNHH Nhà Hàng Tâm Giao
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Tian You Precision Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty TNHH Tian You Precision Việt Nam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Imiti làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 15 Triệu Công Ty TNHH Imiti
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ Phần Việt Hương làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Việt Hương
14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Phát Triển Địa ốC Khang Thịnh làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH Phát Triển Địa ốC Khang Thịnh
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm