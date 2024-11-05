Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

- Xây dựng, phát triển thương hiệu Công ty, thương hiệu sản phẩm.

- Quản lý nội dung truyền thông.

- Quan hệ truyền thông và đối tác.

- Nhận diện/Nhận biết thương hiệu.

- Thực hiện công tác hành chính

- Lưu trữ chứng từ.

- Phối hợp công việc với các phòng ban để hoàn thành công việc được BGĐ giao và thực hiện các công việc phát sinh theo sự chỉ đạo của BGĐ.