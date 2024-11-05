Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng, Đường DX
- 10, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương, Huyện Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Xây dựng, phát triển thương hiệu Công ty, thương hiệu sản phẩm.
- Quản lý nội dung truyền thông.
- Quan hệ truyền thông và đối tác.
- Nhận diện/Nhận biết thương hiệu.
- Thực hiện công tác hành chính
- Lưu trữ chứng từ.
- Phối hợp công việc với các phòng ban để hoàn thành công việc được BGĐ giao và thực hiện các công việc phát sinh theo sự chỉ đạo của BGĐ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, nữ tuổi tử 25 - 45
- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành marketing.
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong vị trí marketing.
- Từng giữ vị trí Trưởng nhóm, trưởng/phó phòng marketing.
- Am hiểu về content và digital.
Tại Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ phúc lợi đầy đủ theo luật
- Laptop
- Đồng phục
- Xe đưa đón
- Tháng lương 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
