Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG GIA CÔNG CƠ KHÍ TOÀN CẦU làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG GIA CÔNG CƠ KHÍ TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Nhân viên Marketing

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 143/16 Đường Lê Thị Trung, KP. Bình Phước A, P. Bình Chuẩn,, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

– Biết về Wordpress, kiến thức về marketing, khả năng viết content chuẩn SEO
- Phân tích từ khóa, insight khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đẩy các từ khóa lên top, đảm bảo duy trì vị trí top lâu dài
- Tối ưu SEO onpage/offpage cho website
- Triển khai chiến dịch link building, xây dựng Backlink chất lượng
- Đưa ra chiến lược , giải pháp bán hàng , định hướng phát triển.
- Tham gia tìm khách hàng mới trên các nền tảng trực tuyến (Facebook, Fanpage, Google, Tiktok....)
- Chạy ADS Facebook, Tik tok
- Biết sử dụng PTS cơ bản
- Biết quay chụp, edit video cơ bản.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 1 năm kinh nghiệm làm SEO
- Kiến thức SEO mũ trắng và SEO tổng thể, nắm được cơ chế hoạt động của google và sử dụng các công cụ (Semrush, Web developer, Quản trị Wordpress, PHP, Google Search Console, Ubersuggest,...)
- Kỹ năng: Làm việc nhóm, Làm việc độc lập, Biết chỉnh sửa ảnh cơ bản, lên cấu trúc bài chuẩn SEO

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG GIA CÔNG CƠ KHÍ TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận + % doanh số (thỏa thuận theo năng lực), thu nhập từ 10-15 triệu
- Môi trường thân thiện, trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội để phát triển bản thân
- Được đề xuất hỗ trợ tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn
- Hưởng các chế độ BHYT/ BHXH/ BHTN, chế độ nghỉ ngơi, lễ, Tết, du lịch theo quy định của nhà nước và nội bộ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG GIA CÔNG CƠ KHÍ TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG GIA CÔNG CƠ KHÍ TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG GIA CÔNG CƠ KHÍ TOÀN CẦU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thuận An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

