Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Tnhh Nội Thất Thời Trang Vinashop làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Tnhh Nội Thất Thời Trang Vinashop
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- 59/5 Nguyễn Đình Thi, Tam Phú, Dĩ An, Bình Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ thiết kế trang Website;
Nghiên cứu từ khóa và hỗ trợ viết nội dung về sản phẩm, tin tức cho Website, Fanpage, các sàn Thương mại điện tử;
Đăng bài viết lên website, fanpage, sàn thương mại điện tử của Công ty;
Seeding tăng tương tác;
Hỗ trợ design các video và banner quảng cáo sản phẩm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Sinh viên có nhu cầu kiến tập, thực tập, trải nghiệm về ngành marketing;
Có khả năng xây dựng kịch bản, chụp hình, quay và dựng video về sản phẩm ;
Có khả năng viết content;
Chăm chỉ, nhiệt tình, cẩn thận, sáng tạo và có trách nhiệm với công việc;
Có laptop cá nhân;
Tại Công Ty Tnhh Nội Thất Thời Trang Vinashop Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ mộc thực tập và tài liệu cần thiết để hoàn thành báo cáo;
Đăng ký lịch thực tập linh hoạt phù hợp với thời gian của thực tập sinh.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện.
Cơ hội trải nghiệm những công việc thực tế & phát triển bản thân trong thời gian ngắn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Nội Thất Thời Trang Vinashop
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
