Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN NỮ HOÀNG ELIZABETH làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN NỮ HOÀNG ELIZABETH
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Nhân viên Marketing

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 39A Trần Văn Ơn, khu Phố 6, Phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Chịu trách nhiệm hỗ trợ quản lý các hoạt động Thương mại điện tử, các trang bán phòng trực tuyến
- Chăm sóc và hỗ trợ tìm kiếm khách hàng mới đối với các giao dịch trực tuyến 3 bên. Gặp gỡ, tư vấn và đề xuất sản phảm dịch vụ phù hợp với nhu cầu và ngân sách của khách hàng.
- Soạn thảo báo giá, hợp đồng, Event order và các tài liệu liên quan.
- Kết hợp với kế toán theo dõi, đôn đốc công nợ.
- Thực hiện các công việc khác mà cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
- Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh, marketing.
- Giao tiếp Tiếng anh.
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, có mục tiêu gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN NỮ HOÀNG ELIZABETH Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, hòa đồng, thân thiện.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
- Thưởng theo doanh thu hàng tháng, lương tháng 13.
- Được sử dụng miễn phí các dịch vụ của khách sạn trong phạm vi cho phép.
-Du lịch mỗi năm.
- Có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN NỮ HOÀNG ELIZABETH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 17/41 Trần Văn Ơn, Khu Phố 6, Phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

