Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH TM DV XD Vạn Đại Thành làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 3, Đường Đại Lộ Bình Dương, Khu Phố 1, Phường Tân Định, Thành Phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thiết lập và quản lý các kênh Digital Marketing của công ty, bao gồm website, fanpage, facebook

- Lên ý tưởng và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên các kênh Digital Marketing.

- Quản lý và tối ưu hóa các tài khoản quảng cáo Google Ads, Facebook Ads, Zalo Ads,...

- Thực hiện SEO từ khóa, tối ưu hóa thứ hạng website...

- Thống kê và phân tích hiệu quả của các chiến dịch Digital Marketing.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

- Thành thạo các công cụ Digital Marketing: Facebook Ads, SEO,...

- Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích số liệu.

Tại Công Ty TNHH TM DV XD Vạn Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu Nhập từ 10 triệu - 15 triệu

- Nghỉ lễ tết hàng năm

- Được tham hỗ trợ đào tạo kỹ năng, kiến thức chuyên sâu và kiến thức liên quan đến công việc

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

- Thu nhập cạnh tranh tương xứng với năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV XD Vạn Đại Thành

