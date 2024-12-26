Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Phú Mẫn làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 10/9 QL13, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên kế hoạch cụ thể cho các chiến dịch chạy quảng cáo trên nền tảng Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Ads,... phù hợp với định hướng, mục tiêu marketing chung.

- Nghiên cứu chân dung khách hàng, tìm kiếm insight, từ đó đưa ra các thông điệp phù hợp với khách hàng mục tiêu.

- Tối ưu hóa các kênh quảng cáo online, quản lý tốt nội dung, hình ảnh, bài đăng, đảm bảo tính thẩm mỹ cho các thương hiệu công ty.

- Thường xuyên theo dõi, thống kê và phân tích số liệu, hiệu quả của quảng cáo.

- Điều chỉnh lại toàn bộ chiến dịch, tối ưu ngân sách.

- Lên kịch bản thực hiện chụp ảnh, quay video, thiết kế chỉnh sửa hình ảnh, biên tập video cho các chiến dịch marketing

- Trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách quảng cáo, phê duyệt quảng cáo của Google, Facebook...

- Nghiên cứu và đề xuất, triển khai kênh quảng cáo online mới nếu có khả năng.

- Số lượng: 2 người

- Địa điểm làm việc : Số 10/9 Quốc Lộ 13, Khu phố Tây, Phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, Bình Dương

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm 2 -3 năm ở vị trí tương đương

- Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Biết sử dụng máy ảnh, thiết bị quay chụp hình là một lợi thế

- Năng động, nhiệt tình, trách nhiệm cao với công việc được giao

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Phú Mẫn Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ/Tháng

- Phụ cấp cơm trưa.

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

- Cơ hội được làm việc ổn định, lâu dài.

- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định nhà nước.

- Nghỉ phép, Lễ/Tết theo quy định của Nhà nước.

- Thưởng Lễ/Tết, du lịch hằng năm.

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ T2 - T6 (T7 làm đến 12h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Phú Mẫn

