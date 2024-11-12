Tuyển Nhân viên Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại JobsGO Recruit
Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- 1B5 Đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 50 Triệu
– Triển khai, thực hiện các kế hoạch Marketing các dự án của công ty dưới sự chỉ đạo của Giám đốc.
– Lập và tổ chức sự kiện, phòng trào kế hoạch Marketing cho các dự án công ty nhằm đảm bảo hình ảnh và mục đích đề ra.
– Xây dựng và phát triển hình ảnh công ty theo mục tiêu, kế hoạch và quy định của Giám đốc Công ty.
– Thực hiện các công việc chung về Marketing theo chỉ đạo của Giám đốc Công ty.
Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Nam/Nữ từ 25 tuổi trở lên.
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi
– Mức lương cơ bản: từ 15 – 50 triệu/ tháng
– Hoa hồng/giao dịch của Phòng tùy theo từng dự án
– Lương tháng 13,14…, thưởng vào các ngày lễ, tết lớn trong năm.
– Chính sách phúc lợi: Đồng phục, Du lịch hàng quý/ năm, sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau, thai sản, ma chay,…
– Tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
– Được tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn năng cao kỹ năng chuyên môn.
Chế độ đãi ngộ chung CBNV
– Thưởng sinh nhật, Thưởng các ngày Lễ, Thưởng Tháng, Quý, Năm, Tết, Thưởng Tháng 13
– Thưởng nóng theo giao dịch, vinh danh theo tháng, quý, năm
– Môi trường làm việc chuyên nghiệp, chính sách phúc lợi toàn diện theo luật lao động
– Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xã hội dành cho CBNV
– Cơ hội học hỏi, phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
