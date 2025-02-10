Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CHYANG SHENG VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CHYANG SHENG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY TNHH CHYANG SHENG VIỆT NAM

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH CHYANG SHENG VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 150/3 KP, P. An Phú,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu, hiểu rõ tính chất sản phẩm và quản lý mẫu, tài liệu sản phẩm.
- Tiếp đón, giới thiệu sản phẩm và quảng bá sản phẩm đến khách hàng/nhãn hiệu (Khách hàng có sẵn) - Cung cấp dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
- Theo dõi các loại báo cáo cung cấp cho nhãn hiệu, lưu trữ tài liệu của khách hàng.
- Làm việc đội nhóm, xây dựng mối liên kết teamwork
- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên vui lòng gửi CV bằng tiếng Anh
- Thành thạo Excel.
- Yêu cầu : Nam/nữ dưới 35 tuổi sức khỏe tốt
- Tốt nghiệp : Cao Đẳng/Đại Học
- Ngoại ngữ : thành thạo Tiếng Anh, (nếu biết thêm tiếng Trung là một lợi thế).
- Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tại CÔNG TY TNHH CHYANG SHENG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo khả năng, trao đổi khi phỏng vấn
- Bảo hiểm và các chính sách khác theo quy định của pháp luật.
- Thưởng, phụ cấp và các phúc lợi khác theo quy định chung của công ty.
- Có cơ chế thăng tiến cho nhân viên xuất sắc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHYANG SHENG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CHYANG SHENG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CHYANG SHENG VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 150/3 KP2, An Phú, Thuận An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

