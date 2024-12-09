Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HEEBEE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô E2a - 10, đường D2B, khu Công Nghệ Cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức (Quận 9 củ), Hồ Chí Minh, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc

Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và triển khai, theo dõi cho các hoạt động phát triển thương hiệu và tăng hiệu quả kinh doanh trong năm trên các kênh online theo đúng chiến lược chung cả công ty với chi phí tối ưu và hiệu quả nhất.

Lập kế hoạch, điều phối, sáng tạo, trực tiếp thực hiện hoặc phối hợp với Content Marketing để phát triển kênh Digital lớn mạnh.

Trực tiếp quản trị các kênh online của công ty theo chỉ định (Website, FB, Instagram, Youtube,..) và quản lý groups, fanpage, blog..

Thành thạo các tác vụ Marketing online và trực tiếp triển khai các chiến dịch về sản phẩm, xây dựng thương hiệu (SEO/SEM, Social Media, Online Advertising, Online PR, Email Marketing, Mobile Marketing...)

Biết nắm bắt các xu hướng Marketing của thị trường và có các đề xuất và ứng dụng phù hợp cho công việc. Biết bắt “trend” nắm bắt “trend hot” để kiến tạo nội dung truyền thông thu hút, hợp thời.

Thường xuyên cập nhật và báo cáo các hoạt động Marketing từ đối thủ cạnh tranh trên thị trường và có các đề xuất hoặc tham mưu cho ban lãnh đạo về các chiến lược phát triển thương hiệu một cách lành mạnh và hiệu quả nhất.

Tham gia hỗ trợ cho các hoạt động Marketing sản phẩm/dịch vụ của công ty trên cả kênh các Offline theo yêu cầu.

Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện các hoạt động bán hàng, Chương Trình Khuyến Mãi và tiếp thị theo kế hoạch đã đề ra.

Thực hiện báo cáo định kỳ và các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ các trường Đại học chuyên ngành Marketing, Thương Mại, Văn Hóa, Xã Hội và các trường khác có chuyên ngành Marketing

Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên, ưu tiên biết về Mỹ Phẩm là một lợi thế.

Nắm rõ quy chế hoạt động và biết tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Am hiểu về SEO, Content, Google AdWords, PPC, InDesign.

Ham học hỏi, nhiệt tình, sáng tạo, linh hoạt. Có tinh thần làm việc nhóm, quản lý thời gian tốt, cầu tiến trong công việc.

Tư duy phân tích và chiến lược quảng cáo. Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc trên môi trường áp lực cao

Kỹ năng làm việc nhóm, tỉ mỉ và chăm chỉ. Sử dụng tốt tiếng Anh (Nghe – nói – đọc – viết).

Sử dụng thành thạo phầm mềm thiết kế (photoshop, AI,..). Ưu tiên biết chụp ảnh, dựng phim là một lợi thế.

Kỹ năng vi tính văn phòng thành thạo, sử dụng thuần thục Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet.

Quyền Lợi

Thu nhập từ 10.000.000 VNĐ trở lên, thoả đáng theo năng lực và kinh nghiệm.

Phúc lợi: được tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Được nhận các chế độ đãi ngộ thường niên liên quan đến sức khỏe, y tế, ăn uống, giải trí, đào tạo, bảo hiểm tai nạn trong giờ làm việc. Được tham gia các chế độ phúc lợi theo thâm niên (tối thiểu từ 3 năm trở lên) và theo hiệu quả đóng góp tích cực cho công ty. Tất cả được thực hiện theo quy định, quy chế ban hành từng năm của công ty.

Có lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng khi có định hướng gắn bó lâu dài.

Được xem xét tăng lương mỗi năm khi hoàn thành xuất sắc các KPI và các nhiệm vụ được giao trong năm.

Được hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn.

Ngày nghỉ: Theo quy định Bộ Luật Lao động hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển

