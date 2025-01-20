Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DBT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DBT
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DBT

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DBT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 69 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

• Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch marketing và kế hoạch hoạt động cho từng chiến dịch được phân công theo tháng, quý ,năm; triển khai và giám sát triển khai, đảm bảo kế hoạch diễn ra hiệu quả, theo đúng lộ trình đã duyệt.
• Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu các sản phẩm, các chiến dịch đang triển khai để đề xuất các hoạt động marketing truyền thông phù hợp
• Làm việc, phối hợp với phòng ban có liên quan cũng như các nhân viên khác trong phòng marketing để tổ chức sự kiện, lập và triển khai kế hoạch marketing, quảng cáo, truyền thông thương hiệu theo phân công của Trưởng Bộ Phận
• Thiết lập và duy trì các mối quan hệ với đối tác truyền thông.
• Kiểm soát chi phí marketing theo kế hoạch và thực hiện các báo cáo theo yêu cầu để đo lường hiệu quả hoạt động marketing
• Định hướng nội dung thiết kế, truyền thông, các tài liệu bán hàng theo từng chiến dịch marketing được phân công.
• Xây dựng và sản xuất nội dung phù hợp với chiến lược Marketing, thu hút nhóm khách hàng mục tiêu.
• Thực hiện nghiệm thu, tổng hợp đánh giá về kế hoạch marketing đã triển khai
• Những công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh, PR, báo chí, truyền thông.
• Có kinh nghiệm lập kế hoạch, giám sát và triển khai độc lập các sự kiện, kế hoạch marketing.
• Có kinh nghiệm quản lý các kênh Marketing và sử dụng các công cụ Marketing hoặc các công việc tương tự
• Biết phân tích, tổng hợp, kiểm soát chi phí marketing và làm báo cáo.
• Có khả năng bao quát, điều phối, phân công công việc.
• Kỹ năng giao tiếp nhanh nhạy, thương lượng và đàm phán tốt.
• Trung thực, trách nhiệm, cẩn trọng, hợp tác, chủ động và sáng tạo.
• Bảo mật thông tin của Công ty.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DBT Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương thỏa thuận theo năng lực
• Cơ hội phát triển bản thân, phát triển nghề nghiệp.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và đoàn kết
• Trau dồi khả năng giao tiếp, mở rộng mối quan hệ
• Thưởng dựa trên hiệu suất hiệu quả công việc theo quý/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DBT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: CN1: 101 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Tp.HCM CN2: 69 Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

