Tuyển Nhân viên Marketing HEM-APPAREL CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hem Apparel - phường Thanh Xuân, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Thực thi sản xuất video ngắn cho các kênh social (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube).

- Quay, chụp và chỉnh sửa video bằng điện thoại, đảm bảo nội dung sáng tạo, chất lượng và phù hợp nhận diện thương hiệu.

- Xây dựng video hậu trường sản xuất, giới thiệu sản phẩm và các nội dung storytelling.

- Phối hợp với team để lên ý tưởng và triển khai các chiến dịch truyền thông.

- Đảm bảo tần suất đăng tải và theo dõi hiệu quả nội dung.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong sản xuất video hoặc sáng tạo nội dung.

- Thành thạo quay chụp và chỉnh sửa video trên điện thoại.

- Tư duy sáng tạo, bắt trend tốt và linh hoạt trong các thể loại nội dung.

- Ưu tiên ứng viên từng xây dựng kênh cá nhân hoặc thương hiệu thành công trên các nền tảng mạng xã hội.

- Khả năng làm việc nhóm, chủ động và tinh thần trách nhiệm cao.

Tại HEM-APPAREL CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8-15 triệu

- Làm việc trong môi trường sáng tạo, năng động.

- Được hỗ trợ các công cụ và thiết bị cần thiết để sản xuất nội dung.

- Đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.

- Đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HEM-APPAREL CO., LTD

