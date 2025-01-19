Tuyển Nhân viên Marketing HEM-APPAREL CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại HEM-APPAREL CO., LTD
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Hem Apparel
- phường Thanh Xuân, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Thực thi sản xuất video ngắn cho các kênh social (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube).
- Quay, chụp và chỉnh sửa video bằng điện thoại, đảm bảo nội dung sáng tạo, chất lượng và phù hợp nhận diện thương hiệu.
- Xây dựng video hậu trường sản xuất, giới thiệu sản phẩm và các nội dung storytelling.
- Phối hợp với team để lên ý tưởng và triển khai các chiến dịch truyền thông.
- Đảm bảo tần suất đăng tải và theo dõi hiệu quả nội dung.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong sản xuất video hoặc sáng tạo nội dung.
- Thành thạo quay chụp và chỉnh sửa video trên điện thoại.
- Tư duy sáng tạo, bắt trend tốt và linh hoạt trong các thể loại nội dung.
- Ưu tiên ứng viên từng xây dựng kênh cá nhân hoặc thương hiệu thành công trên các nền tảng mạng xã hội.
- Khả năng làm việc nhóm, chủ động và tinh thần trách nhiệm cao.
- Thành thạo quay chụp và chỉnh sửa video trên điện thoại.
- Tư duy sáng tạo, bắt trend tốt và linh hoạt trong các thể loại nội dung.
- Ưu tiên ứng viên từng xây dựng kênh cá nhân hoặc thương hiệu thành công trên các nền tảng mạng xã hội.
- Khả năng làm việc nhóm, chủ động và tinh thần trách nhiệm cao.
Tại HEM-APPAREL CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 8-15 triệu
- Làm việc trong môi trường sáng tạo, năng động.
- Được hỗ trợ các công cụ và thiết bị cần thiết để sản xuất nội dung.
- Đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.
- Đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam.
- Làm việc trong môi trường sáng tạo, năng động.
- Được hỗ trợ các công cụ và thiết bị cần thiết để sản xuất nội dung.
- Đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.
- Đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HEM-APPAREL CO., LTD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI