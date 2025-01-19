Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng An Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 2/7 Trung Lang, Phường 12,Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

• Quản trị nội dung website thiết kế thi công nội thất: hình ảnh, content

• Viết và biên tập nội dung cho website (được đào tạo)

• Hỗ trợ SEO Onpage & Offpage

• Hỗ trợ các công việc Marketing trên các kênh truyền thông

• Hỗ trợ chăm sóc website vệ tinh

• Hỗ trợ các nhiệm vụ khác theo yêu cầu (nếu có)

Thời gian làm việc:

• Ưu tiên thực tập sinh làm việc FULLTIME giờ hành chánh

• SV thời vụ thời gian làm việc từ Thứ 2 – Thứ 7 từ 8h30 đến 17h45, Part time từ 6 đến 8 buổi/tuần

Buổi sáng 8h30 - 12h15

Buổi chiều 13h30 - 17h45

Nghỉ trưa: 12h15 – 13h30

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đang là sinh viên năm 2, 3, 4 các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Các chuyên ngành liên quan hoặc có nhu cầu chuyển ngành.

• Mong muốn học hỏi về Digital Marketing nói chung, SEO nói riêng

• Ưu tiên thực tập sinh: Biết cơ bản Photoshop, Canva

• Ưu tiên ứng viên đã biết qua Wordpress cơ bản

• Ưu tiên ứng viên thích ngành thiết kế nội thất, thích trang trí decor góc làm việc, học tập.

• Ưu tiên ứng viên có thái độ tích cực, tâm thế thích nghiên cứu học hỏi, lối sống ôn hòa.

• Ưu tiên ứng viên có kiến thức về SEO

• Ưu tiên ứng viên muốn tìm hiểu cách đầu tư đúng đắn, sinh lời bền vững trong tương lai

• Có trình độ đọc được các blog nước ngoài thiết kế nội thất là một lợi thế.

• Có tinh thần trách nhiệm với công việc

Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng An Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

• Được tôn trọng như một nhân viên chính thức.

• Làm việc trong môi trường thân thiện, có cơ hội sáng tạo, thể hiện năng lực.

• Được đào tạo, trang bị kiến thức SEO thực tế về viết bài chuẩn SEO, sử dụng tốt các phần mềm hỗ trợ SEO

• Được chứng nhận và đóng mộc xác nhận đã làm việc tại Công ty, là lợi thế tốt sau khi tốt nghiệp.

• Được xác nhận các kĩ năng đã được đào tạo tại công ty, là lợi thế lớn khi xin việc sau này.

• Có cơ hội được xem xét trở thành nhân viên chính thức của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng An Khoa

