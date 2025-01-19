Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng An Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng An Khoa
Ngày đăng tuyển: 19/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng An Khoa

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng An Khoa

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 2/7 Trung Lang, Phường 12,Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

• Quản trị nội dung website thiết kế thi công nội thất: hình ảnh, content
• Viết và biên tập nội dung cho website (được đào tạo)
• Hỗ trợ SEO Onpage & Offpage
• Hỗ trợ các công việc Marketing trên các kênh truyền thông
• Hỗ trợ chăm sóc website vệ tinh
• Hỗ trợ các nhiệm vụ khác theo yêu cầu (nếu có)
Thời gian làm việc:
• Ưu tiên thực tập sinh làm việc FULLTIME giờ hành chánh
• SV thời vụ thời gian làm việc từ Thứ 2 – Thứ 7 từ 8h30 đến 17h45, Part time từ 6 đến 8 buổi/tuần
Buổi sáng 8h30 - 12h15
Buổi chiều 13h30 - 17h45
Nghỉ trưa: 12h15 – 13h30

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đang là sinh viên năm 2, 3, 4 các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Các chuyên ngành liên quan hoặc có nhu cầu chuyển ngành.
• Mong muốn học hỏi về Digital Marketing nói chung, SEO nói riêng
• Ưu tiên thực tập sinh: Biết cơ bản Photoshop, Canva
• Ưu tiên ứng viên đã biết qua Wordpress cơ bản
• Ưu tiên ứng viên thích ngành thiết kế nội thất, thích trang trí decor góc làm việc, học tập.
• Ưu tiên ứng viên có thái độ tích cực, tâm thế thích nghiên cứu học hỏi, lối sống ôn hòa.
• Ưu tiên ứng viên có kiến thức về SEO
• Ưu tiên ứng viên muốn tìm hiểu cách đầu tư đúng đắn, sinh lời bền vững trong tương lai
• Có trình độ đọc được các blog nước ngoài thiết kế nội thất là một lợi thế.
• Có tinh thần trách nhiệm với công việc

Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng An Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

• Được tôn trọng như một nhân viên chính thức.
• Làm việc trong môi trường thân thiện, có cơ hội sáng tạo, thể hiện năng lực.
• Được đào tạo, trang bị kiến thức SEO thực tế về viết bài chuẩn SEO, sử dụng tốt các phần mềm hỗ trợ SEO
• Được chứng nhận và đóng mộc xác nhận đã làm việc tại Công ty, là lợi thế tốt sau khi tốt nghiệp.
• Được xác nhận các kĩ năng đã được đào tạo tại công ty, là lợi thế lớn khi xin việc sau này.
• Có cơ hội được xem xét trở thành nhân viên chính thức của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng An Khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng An Khoa

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng An Khoa

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 2/7Trung Lang, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

