Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ánh Sáng Châu Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 29 - 45 Triệu

Mức lương 29 - 45 Triệu
Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định
Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 338 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

- Tham mưu cho Giám đốc Điều hành các công tác quản trị thương hiệu, tự động hóa marketing, quản lý tổ chức sự kiện, quản lý quan hệ công chúng

- Quản trị thương hiệu Công ty cho khách hàng, nhà cung cấp, đối tác bên ngoài và nội bộ

- Tự động hóa Marketing: cải tiến, tối ưu ở các giai đoạn tìm kiếm, thu hút, nuôi dưỡng và chuyển đổi khách hàng quan tâm thành khách hàng tiềm năng

- Tổ chức sự kiện: Phối hợp với các đơn vị triển khai hiệu quả và đột phá (sáng tạo) hoạt động sự kiện Marketing, hội thảo, truyền thông nội bộ theo nhu cầu

- Quan hệ công chúng: quảng bá thương hiệu bằng các kênh truyền thông. Thiết lập quan hệ với các đơn vị bên ngoài

- Có 03 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương - - -

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại lĩnh vực FMCG, thương mại, phân phối

- Kỹ năng quản lý và phát triển đội nhóm

- Tiếng Anh tốt

- Kỹ năng phân tích, báo cáo và tổng hợp dữ liệu

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ánh Sáng Châu Á Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

- BHXH, BH sức khỏe, Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

- Team building, du lịch nghỉ mát, các sự kiện thường niên của Công ty

- Thưởng tháng 13, thưởng KPIs cá nhân,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ánh Sáng Châu Á

