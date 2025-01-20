Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ánh Sáng Châu Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 29 - 45 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ánh Sáng Châu Á
- Hồ Chí Minh:
- 338 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 29 - 45 Triệu
- Tham mưu cho Giám đốc Điều hành các công tác quản trị thương hiệu, tự động hóa marketing, quản lý tổ chức sự kiện, quản lý quan hệ công chúng
- Quản trị thương hiệu Công ty cho khách hàng, nhà cung cấp, đối tác bên ngoài và nội bộ
- Tự động hóa Marketing: cải tiến, tối ưu ở các giai đoạn tìm kiếm, thu hút, nuôi dưỡng và chuyển đổi khách hàng quan tâm thành khách hàng tiềm năng
- Tổ chức sự kiện: Phối hợp với các đơn vị triển khai hiệu quả và đột phá (sáng tạo) hoạt động sự kiện Marketing, hội thảo, truyền thông nội bộ theo nhu cầu
- Quan hệ công chúng: quảng bá thương hiệu bằng các kênh truyền thông. Thiết lập quan hệ với các đơn vị bên ngoài
Với Mức Lương 29 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại lĩnh vực FMCG, thương mại, phân phối
- Kỹ năng quản lý và phát triển đội nhóm
- Tiếng Anh tốt
- Kỹ năng phân tích, báo cáo và tổng hợp dữ liệu
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ánh Sáng Châu Á Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
- BHXH, BH sức khỏe, Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
- Team building, du lịch nghỉ mát, các sự kiện thường niên của Công ty
- Thưởng tháng 13, thưởng KPIs cá nhân,....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ánh Sáng Châu Á
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
