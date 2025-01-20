Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BEAM GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN BEAM GROUP
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BEAM GROUP

Nhân viên Marketing

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 2190/2B Đường Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Thành phố Hồ Chí Minh., Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch Marketing (online và offline) và triển khai, đánh giá các chương trình marketing, các sự kiện, các giải đấu được tổ chức tại sân.
- Khảo sát thị trường, đối thủ cạnh tranh và các sân mới thành lập, nắm bắt các hoạt động của thị trường ngành.
- Điều phối tổ chức các sự kiện, chương trình khuyến mãi, hội thảo khách hàng hoặc đối tác. Theo dõi và đảm bảo các hoạt động tại sự kiện diễn ra suôn sẻ, phù hợp với định hướng thương hiệu.
- Các báo cáo, đánh giá hiệu quả công việc theo định kỳ và sau mỗi campaign, các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.
- Tham vấn cho cấp Quản lý các vấn đề liên quan đến việc cải tiến chất lượng dịch vụ, doanh thu hoặc các vấn đề khác.
- Thực hiện các công việc khác được giao từ cấp Quản lý (nếu có).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có laptop cá nhân
- Tốt nghiệp Đại Học/ Cao Đẳng (ngành Marketing là một lợi thế)
- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt, có khả năng xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc.
- Thành thạo các công cụ hỗ trợ marketing như Google Analytics, FB ads, CRM, Excel, hoặc các nền tảng tự động hóa.
- Có khả năng làm việc độc lập & nhóm.
- Có khả năng giao tiếp tốt (Biết Tiếng Anh là một lợi thế, có một số công việc cần đọc tài liệu Tiếng Anh).
- Có từ 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, Operation hoặc vị trí tương tự là một lợi thế.
- Tính cách chủ động, tích cực, yêu thích môi trường ngành nghề dịch vụ.
- Vui vẻ, hoà đồng, hỗ trợ đồng nghiệp và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEAM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực, thưởng KPI, thưởng theo kết quả kinh doanh công ty.
- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện đầy đủ theo quy định;
- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài để nâng cao kiến thức chuyên môn.
- Các chế độ khác theo quy định của Nhà nước và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEAM GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BEAM GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN BEAM GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: KDC, 36 Đường Số 14, Khu đô thị Him Lam, Quận 7, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

