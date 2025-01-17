Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Công nghệ tin học và viễn thông DHK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Chủ động lên ý tưởng, tìm hiểu về sản phẩm và giải pháp lĩnh vực kinh doanh của công ty. Hiểu cách phân tích hình ảnh thương hiệu của đối thủ để từ đó đưa ra các chiến lược nổi bật.

Phối hợp thảo luận với bộ phận kinh doanh, kỹ thuật để tạo ra nội dung hình ảnh về sản phẩm và giải pháp phù hợp với từng nền tảng (Facebook, LinkedIn, Instagram, website của Công ty).

Dựng các video ngắn để mô tả các sản phẩm giải pháp của công ty.

Nắm bắt xu hướng hình ảnh và thương hiệu: Cập nhật nhanh các xu hướng thiết kế, phong cách hình ảnh hiện đại và phù hợp với ngành năng lượng tái tạo/xây dựng/ các lĩnh vực khác trong chiến lược tiếp cận khách hàng của công ty.

Hiểu biết về các nền tảng kỹ thuật tối ưu hóa hình ảnh và nội dung về sản phẩm/giải pháp để giúp tăng khả năng tiếp cận và gắn kết của thương hiệu của công ty trên nền tảng số.

Phối hợp quản lí các tài khoản đăng bài cập nhật trạng thái về hình ảnh và giải pháp của công ty trên các nền tảng mạng xã hội: facebook; Linkedin;tiktok;...

Thực hiện lập các báo cáo công việc định kỳ: lịch trình kế hoạch triển khai, quản lý thông tin liên hệ, quản lí các hình ảnh, nội dung bài đăng theo định kỳ tuần, phát sinh.

Thực hiện có công việc khác khi có yêu cầu từ Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing/ Performance Marketing (Google/Facebook/Linkedin)

Có kỹ năng trong việc thiết kế đồ họa, sáng tạo nội dung trực quan hấp dẫn; biết sử dụng các phần mềm thiết kế như Canva; Adobe Photoshop;....

Có kỹ năng quay dựng cơ bản để làm video quảng bá thương hiệu, có thể dùng After Effects, Premiere Pro hoặc các phần mềm dựng video khác.

Biết cách chụp và chỉnh sửa ảnh sản phẩm, công trình hoặc các dự án nổi bật để dùng cho các kênh truyền thông.

Kỹ năng quản lý công việc và quản lý thời gian, sắp xếp công việc hiệu quả.

Trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Có khả năng làm việc nhóm và độc lập, có trách nhiệm với công việc cũng như kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt

Tại Công ty TNHH Công nghệ tin học và viễn thông DHK Thì Được Hưởng Những Gì

-Làm việc từ T2-T6, Nghỉ T7-CN

-Tham gia đầy đủ các loại Bảo hiểm: BHXH, BHTN, BHYT

-Thưởng các ngày lễ tết, Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ tin học và viễn thông DHK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin