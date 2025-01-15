Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thực Phẩm Tổng Hợp Kowa (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Link website: https://kowavietnam.com/

- Thực hiện các hoạt động marketing truyền thông để xây dựng và phát triển thương hiệu, hỗ trợ bán hàng: lên ý tưởng, kế hoạch triển khai, phân bổ ngân sách, tổ chức thực hiện.

- Viết các tin bài, hình ảnh để quảng bá thương hiệu, sản phẩm.

- Xây dựng và triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng, quà tặng khách hàng.

- Soạn thảo và thực hiện các công văn, hợp đồng, thanh toán hợp đồng trong lĩnh vực marketing, quảng cáo, thương hiệu.

- Hỗ trợ hoạt động kinh doanh (Trao đổi thông tin với khách hàng, đơn hàng, lịch xuất hàng...)

- Tham gia các hoạt động khác liên quan đến phòng kinh doanh (tham gia các hội chợ liên quan đến thực phẩm, phụ gia thực phẩm…)

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.