Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thực Phẩm Tổng Hợp Kowa (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Tổng Hợp Kowa (Việt Nam)
- Hà Nội: LOTTE Mart, Phố Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hanoi, Vietnam
Mô Tả Công Việc
Link website: https://kowavietnam.com/
- Thực hiện các hoạt động marketing truyền thông để xây dựng và phát triển thương hiệu, hỗ trợ bán hàng: lên ý tưởng, kế hoạch triển khai, phân bổ ngân sách, tổ chức thực hiện.
- Viết các tin bài, hình ảnh để quảng bá thương hiệu, sản phẩm.
- Xây dựng và triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng, quà tặng khách hàng.
- Soạn thảo và thực hiện các công văn, hợp đồng, thanh toán hợp đồng trong lĩnh vực marketing, quảng cáo, thương hiệu.
- Hỗ trợ hoạt động kinh doanh (Trao đổi thông tin với khách hàng, đơn hàng, lịch xuất hàng...)
- Tham gia các hoạt động khác liên quan đến phòng kinh doanh (tham gia các hội chợ liên quan đến thực phẩm, phụ gia thực phẩm…)
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Yêu Cầu Công Việc
1. Nam/ Nữ từ 25-40 tuổi, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan
2. Có từ 3 năm kinh nghiệm liên quan, ưu tiên trong các công ty sản xuất thực phẩm
Quyền Lợi
Bảo hiểm tai nạn lao động 24/7.
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
