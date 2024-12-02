Tuyển Nhân viên môi trường Công Ty TNHH Bê Tông & Xây Lắp - Petrolimex làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên môi trường Công Ty TNHH Bê Tông & Xây Lắp - Petrolimex làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Bê Tông & Xây Lắp - Petrolimex
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
Công Ty TNHH Bê Tông & Xây Lắp - Petrolimex

Nhân viên môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên môi trường Tại Công Ty TNHH Bê Tông & Xây Lắp - Petrolimex

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- 17 Quốc lộ 39A, Yên Mỹ, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Chịu trách nhiệm về an toàn Lao động; PCCC cho Nhà máy sx cọc bê tông ly tâm của Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong nhà máy, xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có).
- Cập nhật các điều luật và quy định mới nhất của Nhà nước về an toàn lao động- Vệ sinh lao động; PCCC để xây dựng quy định và áp dụng trong công ty.
- Xây dựng và triển khai các chương trình tập huấn nghiệp vụ về An toàn – Vệ sinh lao động cho các an toàn viên.
- Quản lý, cấp phát các trang thiết bị An toàn - Vệ sinh lao động.
- Kiểm định các máy móc, thiết bị trong nhà máy đảm bảo các thiết bị hoạt động an toàn.
- Làm việc với các đoàn thanh tra liên ngành, PCCC, môi trường.
- Thường xuyên đi kiểm tra trong nhà máy, các vị trí sản xuất đảm bảo tính An toàn lao động.
- Tổ chức diễn tập thoát nạn và PCCC.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành: An toàn lao động, Bảo hộ lao động, hoặc có Chứng chỉ đào tạo an toàn lao động
- Kiến thức: Nắm vững quy định pháp luật về ATLĐ và VSLĐ, xây dựng và quy định có liên quan.
- Giới tính: Nam
- Độ tuổi: Từ 25 đến 45 tuổi

Tại Công Ty TNHH Bê Tông & Xây Lắp - Petrolimex Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thu nhập: Từ 15trđ/tháng đến 20trđ/tháng theo năng lực.
- Thưởng Lễ, Tết theo kết quả SXKD và quy định chung của Công ty.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật lao động và quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bê Tông & Xây Lắp - Petrolimex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Bê Tông & Xây Lắp - Petrolimex

Công Ty TNHH Bê Tông & Xây Lắp - Petrolimex

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KM17 QUỐC LỘ 39, VIỆT HÒA, KHOÁI CHÂU, HƯNG YÊN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

