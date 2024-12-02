Tuyển Nhân viên môi trường Công Ty TNHH Bê Tông & Xây Lắp - Petrolimex làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - 17 Quốc lộ 39A, Yên Mỹ, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

- Chịu trách nhiệm về an toàn Lao động; PCCC cho Nhà máy sx cọc bê tông ly tâm của Công ty.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong nhà máy, xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có).

- Cập nhật các điều luật và quy định mới nhất của Nhà nước về an toàn lao động- Vệ sinh lao động; PCCC để xây dựng quy định và áp dụng trong công ty.

- Xây dựng và triển khai các chương trình tập huấn nghiệp vụ về An toàn – Vệ sinh lao động cho các an toàn viên.

- Quản lý, cấp phát các trang thiết bị An toàn - Vệ sinh lao động.

- Kiểm định các máy móc, thiết bị trong nhà máy đảm bảo các thiết bị hoạt động an toàn.

- Làm việc với các đoàn thanh tra liên ngành, PCCC, môi trường.

- Thường xuyên đi kiểm tra trong nhà máy, các vị trí sản xuất đảm bảo tính An toàn lao động.

- Tổ chức diễn tập thoát nạn và PCCC.

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành: An toàn lao động, Bảo hộ lao động, hoặc có Chứng chỉ đào tạo an toàn lao động

- Kiến thức: Nắm vững quy định pháp luật về ATLĐ và VSLĐ, xây dựng và quy định có liên quan.

- Giới tính: Nam

- Độ tuổi: Từ 25 đến 45 tuổi

- Lương thu nhập: Từ 15trđ/tháng đến 20trđ/tháng theo năng lực.

- Thưởng Lễ, Tết theo kết quả SXKD và quy định chung của Công ty.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật lao động và quy định của Công ty.

