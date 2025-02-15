Tuyển Nhân viên môi trường Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch, thực hiện huấn luyện, đào tạo, phổ biến an toàn lao động định kỳ cho CBNV trong toàn Công ty

2. Tổ chức thẩm định và nghiệm thu các điều kiện an toàn, PCCC, các thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, bảo hộ lao động, các nguyên vật liệu, kỹ thuật công nghệ mới

3. Lập các biển báo, căng dây các khu vực nguy hiểm đề phòng xảy ra tai nạn; che chắn tại các vị trí nguy hiểm

4. Lập phương án và thực hiện xử lý vật tư thiết bị an toàn thu hồi hoặc không phù hợp

5. Lập quy trình, quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, PCCN, PCTN

6. Phụ trách các vấn đề liên quan đến an toàn, bảo hộ lao động và PCCC của Công ty

7. Thực hiện việc đăng ký, kiểm định máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, tổ chức huấn luyện, cấp thẻ ATLĐ cho những nhân viên đảm nhận công việc nghiêm ngắt về ATLĐ và giấy chứng nhận ATLĐ

8. Thực hiện việc quản lý, cấp phát, kiểm tra việc sử dụng bảo hộ lao động cho toàn công ty - Tự động kiểm tra, quản lý, giám sát và hỗ trợ ATVSNN

9. Quản lý an toàn nhà thầu, cho phép thực hiện các công việc đặc thù và các công việc có khả năng phát lửa

10. Quản lý và huấn luyện giáo dục kiến thức nguy hại, duy trì cập nhật bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) và danh mục hóa chất

11. Quản lý và huấn luyện đào tạo về trang bị bảo hộ ATVS