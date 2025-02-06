Tuyển Nhân viên mua hàng Eup Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 1000 - 1500 Triệu

Tuyển Nhân viên mua hàng Eup Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 1000 - 1500 Triệu

Eup Group
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Eup Group

Nhân viên mua hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Eup Group

Mức lương
1000 - 1500 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà Office A66, Đường Đức Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 1000 - 1500 Triệu

Bạn muốn góp sức nâng tầm thương hiệu Việt trên bản đồ thế giới?
Tại Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu (EuP), chúng tôi không chỉ cung cấp các giải pháp nguyên liệu nhựa tối ưu, mà chúng tôi còn kiến tạo những giá trị bền vững cho khách hàng và cộng đồng. Với khát vọng trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cung ứng nhựa nguyên liệu, chúng tôi luôn tìm kiếm những người tài năng, nhiệt huyết để cùng nhau chinh phục những tầm cao mới.
Chúng tôi đang tìm kiếm một Chuyên viên Kinh doanh tài năng để gia nhập đội ngũ của chúng tôi!
Với sứ mệnh "Nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp thông qua các giải pháp nguyên liệu tối ưu" và tầm nhìn "Trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cung ứng nhựa nguyên liệu", EuP cam kết mang đến cho nhân viên một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển tối đa tiềm năng của mình.
1. Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh tháng/quý/năm tại thị trường phụ trách để thực hiện bán được sản phẩm - nguyên vật liệu của ngành nhựa.
2. Hiểu biết sản phẩm - nguyên liệu nhựa polyolefin, polyester, function additives, để tư vấn và nắm rõ nhu cầu của khách hàng.
3. Đảm bảo nỗ lực đạt chỉ tiêu doanh số bán hàng/doanh thu mục tiêu tại thị trường phân công.

Với Mức Lương 1000 - 1500 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Eup Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Eup Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Eup Group

Eup Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: A66, khu đấu giá 3ha, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-mua-hang-thu-nhap-1-000-1-500-thang-tai-ha-noi-job296078
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 31 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 250 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Hạn nộp: 25/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 15 - 250 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Hạn nộp: 25/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ Á CHÂU
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ Á CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ Á CHÂU
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Star Invest Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Star Invest Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty CP Star Invest Việt Nam
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QOV
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH QOV
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 9 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 31 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 250 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Hạn nộp: 25/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 15 - 250 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Hạn nộp: 25/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KANSAI VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KANSAI VINA
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TRACY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TRACY
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Môi trường SFC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 19 Triệu Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Môi trường SFC
12 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU SUNRISE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU SUNRISE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần Sandi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty cổ phần Sandi Việt Nam
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Bee Logistics Corporation Pro Company
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH JRW VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH JRW VIỆT NAM
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CET GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CET GROUP
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH NIDEC CHAUN CHOUNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH NIDEC CHAUN CHOUNG VIỆT NAM
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU GSFOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU GSFOOD
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ICI INVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ICI INVEST
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH SHINWON EBENEZER VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SHINWON EBENEZER VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Tổ chức Hội Nghị Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Tổ chức Hội Nghị Việt Nam
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần Lux Decor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu Công ty cổ phần Lux Decor Việt Nam
11 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TFC TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TFC TOÀN CẦU
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty TNHH KMW Việt Nam
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty CP Xây dựng và nội thất Phú Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty CP Xây dựng và nội thất Phú Minh
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Vatech Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu Công ty Cổ phần Vatech Việt
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty CP Việt Chuẩn làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu Công ty CP Việt Chuẩn
Trên 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Yamaguchi Tool Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Yamaguchi Tool Việt Nam
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Công nghệ sạch Nông nghiệp làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty TNHH Công nghệ sạch Nông nghiệp
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm