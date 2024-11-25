Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HTE-GREENY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43 Trần Xuân Hòa, Phường 7, Quận 5, Quận 5

- Tổ chức triển khai kế hoạch thu mua các vật tư, cảnh quan, cây xanh/cây cảnh đã được phê duyệt.

- Thực hiện tìm nguồn cung ứng, khảo sát giá, tiến hành đàm phán giá với các nhà cung cấp.

- Tham dự các buổi đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp.

- Lập đơn đặt hàng khi đã được Giám đốc đồng ý về chất lượng và giá cả.

- Theo dõi quá trình mua bán từ Nhà cung cấp và giám sát chất lượng các mặt hàng nhận được.

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kinh tế, các ngành liên quan.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mua hàng lĩnh vực cây xanh, cảnh quan.

- Nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.

- Trung thực, kỷ luật, chủ động và có tinh thần trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HTE-GREENY Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 7 triệu VND đến 9 triệu VND;

- Được tham gia đầy đủ các chế độ lao động, BHXH, BHYT, BHTN theo luật định và hưởng các chế độ phúc lợi, các chế độ đãi ngộ khác của Công ty;

- Được tạo mọi điều kiện, cơ hội phát triển nghề nghiệp theo năng lực của từng cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HTE-GREENY

