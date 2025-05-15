Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HÂN CƯỜNG làm việc tại Thái Bình thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HÂN CƯỜNG
- Thái Bình: Đối diện trường cấp 2 Tuỳ Hải, Quỳnh Phụ, Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp tại Trung Quốc cho các mặt hàng về pin điện mặt trời
Thực hiện đặt hàng, theo dõi tiến độ và phối hợp với các bộ phận vận chuyển, kho để đảm bảo hàng hóa về đúng hạn và đúng tiêu chuẩn chất lượng.
Giao tiếp với các đơn vị cung cấp thông tin đơn hàng nội bộ để lên kế hoạch và đặt hàng phù hợp với nhu cầu thị trường.
So sánh giá cả, đàm phán điều khoản mua bán, tối ưu chi phí.
Quản lý và lưu trữ chứng từ mua hàng, hợp đồng, invoice, biên bản giao nhận,...
Công việc khác theo sự chỉ đạo của BGĐ.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt.
Hiểu biết về quy trình mua hàng, chuỗi cung ứng, logistics.
Trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HÂN CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng và đãi ngộ tương xứng với năng lực.
Đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, từ 8h30p - 17h30p, Thứ 7 làm việc buổi sáng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HÂN CƯỜNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
