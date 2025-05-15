Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HÂN CƯỜNG làm việc tại Thái Bình thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Bình: Đối diện trường cấp 2 Tuỳ Hải, Quỳnh Phụ, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp tại Trung Quốc cho các mặt hàng về pin điện mặt trời

Thực hiện đặt hàng, theo dõi tiến độ và phối hợp với các bộ phận vận chuyển, kho để đảm bảo hàng hóa về đúng hạn và đúng tiêu chuẩn chất lượng.

Giao tiếp với các đơn vị cung cấp thông tin đơn hàng nội bộ để lên kế hoạch và đặt hàng phù hợp với nhu cầu thị trường.

So sánh giá cả, đàm phán điều khoản mua bán, tối ưu chi phí.

Quản lý và lưu trữ chứng từ mua hàng, hợp đồng, invoice, biên bản giao nhận,...

Công việc khác theo sự chỉ đạo của BGĐ.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: Biết tiếng Trung

Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt.

Hiểu biết về quy trình mua hàng, chuỗi cung ứng, logistics.

Trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HÂN CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tùy theo năng lực.

Thưởng và đãi ngộ tương xứng với năng lực.

Đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, từ 8h30p - 17h30p, Thứ 7 làm việc buổi sáng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HÂN CƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin