Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH YT LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Đồng Phát, KCN Vĩnh Hưng, Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện mua hàng

Tìm kiếm và duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp

Đàm phán giá cả và điều kiện mua hàng

Quản lý quy trình đặt hàng và giao hàng

Phân tích và đánh giá nhà cung cấp

Kiểm soát chi phí mua hàng

Quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến mua hàng

Lập báo cáo định kỳ và hiện phân tích dữ liệu mua hàng để hỗ trợ việc ra quyết định của các cấp quản lý

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành liên quan

Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng

Có khả năng phân tích và xử lý tình huống nhanh nhạy.

Thành thạo các phần mềm văn phòng

Khả năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả, chú trọng đến chi tiết để đảm bảo các đơn hàng được thực hiện chính xác và kịp thời.

Tại CÔNG TY TNHH YT LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân, thăng tiến trong công việc

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo, hội thảo nâng cao kỹ năng

Tăng lương theo năng lực, thưởng Lễ Tết, thưởng năm

Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà Nước

Tham gia teambuilding Du lịch hàng năm cùng Công ty

Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ Lễ theo quy định của Nhà nước

Đồng nghiệp trẻ trung có chuyên môn và nhiệt tình hỗ trợ trong công việc

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YT LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin