Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH YT LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH YT LOGISTICS
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Đồng Phát, KCN Vĩnh Hưng, Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Lập kế hoạch và thực hiện mua hàng
Tìm kiếm và duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp
Đàm phán giá cả và điều kiện mua hàng
Quản lý quy trình đặt hàng và giao hàng
Phân tích và đánh giá nhà cung cấp
Kiểm soát chi phí mua hàng
Quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến mua hàng
Lập báo cáo định kỳ và hiện phân tích dữ liệu mua hàng để hỗ trợ việc ra quyết định của các cấp quản lý
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành liên quan
Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng
Có khả năng phân tích và xử lý tình huống nhanh nhạy.
Thành thạo các phần mềm văn phòng
Khả năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả, chú trọng đến chi tiết để đảm bảo các đơn hàng được thực hiện chính xác và kịp thời.
Tại CÔNG TY TNHH YT LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân, thăng tiến trong công việc
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo, hội thảo nâng cao kỹ năng
Tăng lương theo năng lực, thưởng Lễ Tết, thưởng năm
Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà Nước
Tham gia teambuilding Du lịch hàng năm cùng Công ty
Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ Lễ theo quy định của Nhà nước
Đồng nghiệp trẻ trung có chuyên môn và nhiệt tình hỗ trợ trong công việc
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YT LOGISTICS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
