Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thép Nam Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thép Nam Phát
- Hà Nội: Tầng 8,Tháp A, Tòa nhà Sông Đà, số 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tìm kiếm và đánh giá các nhà cung cấp tiềm năng để đảm bảo nguồn hàng ổn định và chất lượng
Thực hiện quy trình mua hàng từ lập đơn hàng, đàm phán giá cả, điều khoản thanh toán với nhà cung cấp
Theo dõi tiến độ giao hàng, kiểm tra chất lượng và số lượng hàng nhập
Quản lý và cập nhật thông tin nhà cung cấp, hàng hóa trong hệ thống
Phối hợp với các bộ phận liên quan như kho vận, kế toán để đảm bảo quy trình mua hàng diễn ra trơn tru
Lập báo cáo mua hàng định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên
Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình mua hàng của công ty
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt
Khả năng phân tích, tổng hợp thông tin và lập báo cáo
Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Chủ động, linh hoạt và có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực cao
Tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thép Nam Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng các ngày lễ tết, thưởng hiệu suất công việc
Được đào tạo về quy trình mua hàng và các kỹ năng cần thiết cho công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Được làm việc trong môi trường thân thiện, có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thép Nam Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
