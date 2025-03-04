Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thép Nam Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8,Tháp A, Tòa nhà Sông Đà, số 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tìm kiếm và đánh giá các nhà cung cấp tiềm năng để đảm bảo nguồn hàng ổn định và chất lượng

Thực hiện quy trình mua hàng từ lập đơn hàng, đàm phán giá cả, điều khoản thanh toán với nhà cung cấp

Theo dõi tiến độ giao hàng, kiểm tra chất lượng và số lượng hàng nhập

Quản lý và cập nhật thông tin nhà cung cấp, hàng hóa trong hệ thống

Phối hợp với các bộ phận liên quan như kho vận, kế toán để đảm bảo quy trình mua hàng diễn ra trơn tru

Lập báo cáo mua hàng định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên

Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình mua hàng của công ty

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thương mại hoặc các ngành liên quan

Kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt

Khả năng phân tích, tổng hợp thông tin và lập báo cáo

Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Chủ động, linh hoạt và có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực cao

Tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thép Nam Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng các ngày lễ tết, thưởng hiệu suất công việc

Được đào tạo về quy trình mua hàng và các kỹ năng cần thiết cho công việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Được làm việc trong môi trường thân thiện, có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thép Nam Phát

