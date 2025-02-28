Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6 tháp AB tòa nhà Imperia Garden, 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Liên hệ nhà cung cấp để mua hàng, thanh toán.



- Kiểm tra chất lượng hàng hoá trước khi nhận hàng và thanh toán.



- Quản lý kho hàng

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chuyên ngành kế toán



- Đọc hiểu hợp đồng, giao dịch mua bán, trao đổi và hiểu biết các hình thức thanh toán



- Có khả năng làm việc độc lập, chịu trách nhiệm công việc



- Chăm chỉ, thật thà, trung thực trong mua bán



- Yêu thích công việc, muốn gắn bó lâu dài với Công ty

Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận: 9- 12 triệu tùy năng lực, mục tiêu công việc , kinh nghiệm

Chấp nhận sinh viên mới ra trường có mục tiêu

(thưởng: các ngày nghỉ Lễ, thưởng Tết âm lịch & chế độ thưởng khác...).

Cơ hội làm việc với môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội đào tạo và phát triển.

Hoạt động kết nối đội nhóm và hoạt động công ty: chương trình teambuilding hàng tháng, quý, tiệc năm mới, nghỉ mát, các hoạt động thể thao

Chế độ khác: trợ cấp đi lại, điện thoại, công tác... theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

