Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty TNHH MTV Alifaco
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 6 tháp AB tòa nhà Imperia Garden, 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
- Liên hệ nhà cung cấp để mua hàng, thanh toán.
- Kiểm tra chất lượng hàng hoá trước khi nhận hàng và thanh toán.
- Quản lý kho hàng
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chuyên ngành kế toán
- Đọc hiểu hợp đồng, giao dịch mua bán, trao đổi và hiểu biết các hình thức thanh toán
- Có khả năng làm việc độc lập, chịu trách nhiệm công việc
- Chăm chỉ, thật thà, trung thực trong mua bán
- Yêu thích công việc, muốn gắn bó lâu dài với Công ty
Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận: 9- 12 triệu tùy năng lực, mục tiêu công việc , kinh nghiệm
Chấp nhận sinh viên mới ra trường có mục tiêu
(thưởng: các ngày nghỉ Lễ, thưởng Tết âm lịch & chế độ thưởng khác...).
Cơ hội làm việc với môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội đào tạo và phát triển.
Hoạt động kết nối đội nhóm và hoạt động công ty: chương trình teambuilding hàng tháng, quý, tiệc năm mới, nghỉ mát, các hoạt động thể thao
Chế độ khác: trợ cấp đi lại, điện thoại, công tác... theo chính sách công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
