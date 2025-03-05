Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH MÁY CHÍNH XÁC A.MC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK R5.20, KĐT The Eden Rose., P. Thanh Liệt, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Nhập hàng và so sánh giá của các NCC Ngoại

- Xử lý đơn hàng

- Kiểm soát công nợ

- Theo dõi và lập báo cáo kinh doanh theo tuần/tháng/ theo yêu cầu Cập nhật dữ liệu hoạt động của bộ phận kinh doanh để báo cáo kết quả lên ban lãnh đạo công ty Các công việc theo sự phân công của Trưởng Phòng/ Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại ngữ : Tiếng anh hoặc trung

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực phụ tùng may mặc ( ưu tiên)

- Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán

- Có khả năng chịu áp lực công việc cao

- Cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực, có tinh thần cầu tiến

- Kỹ năng đàm phán giá cả, giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH MÁY CHÍNH XÁC A.MC Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng đầy đủ các chế độ nghỉ lễ Tết, các hoạt động ngoại khóa, du lịch hàng năm.

- Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo Luật Lao động hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÁY CHÍNH XÁC A.MC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin