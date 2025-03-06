Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Vân Canh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

- Mua hàng trong và ngoài nước.

- Theo dõi triển khai đơn hàng theo yêu cầu đảm bảo đúng tiến độ.

- Tìm kiếm mua hàng, theo dõi nhập hàng nước ngoài

- Giao dịch với nhà cung cấp trong nước để hỏi hàng và mua hàng.

- Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên

- Báo cáo tình trạng, kết quả công việc định kỳ theo tuần, tháng, quý

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: tổi thiểu 2 năm kinh nghiệm

- Chức vụ: nhân viên thu mua

- Yêu cầu giới tính: Nam – Nữ

- Ngoại ngữ: Tiếng Trung (nghe nói đọc viết khá, ưu tiên UV biết thêm tiếng Anh)

- Học lực: Cao đẳng - Đại học trở lên

- Máy tính: Tin học văn phòng thành thạo

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, xử lý công việc tốt.

- Tự tin, chăm chỉ, kiên trì, nhiệt tình, có trách nhiệm và nhiệt huyết với công việc

- Làm việc có kế hoạch, có khả năng chịu được áp lực công việc, có kỹ năng làm việc theo nhóm

- Trung thực, siêng năng, chịu được áp lực.

- Giao tiếp tốt, nhạy bén.

- Tuổi: 22 tuổi đến 35 tuổi .

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8 - 13tr hoặc thỏa thuận

- Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 & chủ nhật và các ngày theo luật định.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định và Luật Lao động Việt Nam.

- Có hoa hồng theo doanh số

- Tăng lương theo năng lực và định kỳ

- Thưởng lễ, tết

- Hàng năm đánh giá hiệu quả, nhân viên ưu tú

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiết, gắn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin