Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H
Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu đô thị Vân Canh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
- Mua hàng trong và ngoài nước.
- Theo dõi triển khai đơn hàng theo yêu cầu đảm bảo đúng tiến độ.
- Tìm kiếm mua hàng, theo dõi nhập hàng nước ngoài
- Giao dịch với nhà cung cấp trong nước để hỏi hàng và mua hàng.
- Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên
- Báo cáo tình trạng, kết quả công việc định kỳ theo tuần, tháng, quý
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: tổi thiểu 2 năm kinh nghiệm
- Chức vụ: nhân viên thu mua
- Yêu cầu giới tính: Nam – Nữ
- Ngoại ngữ: Tiếng Trung (nghe nói đọc viết khá, ưu tiên UV biết thêm tiếng Anh)
- Học lực: Cao đẳng - Đại học trở lên
- Máy tính: Tin học văn phòng thành thạo
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, xử lý công việc tốt.
- Tự tin, chăm chỉ, kiên trì, nhiệt tình, có trách nhiệm và nhiệt huyết với công việc
- Làm việc có kế hoạch, có khả năng chịu được áp lực công việc, có kỹ năng làm việc theo nhóm
- Trung thực, siêng năng, chịu được áp lực.
- Giao tiếp tốt, nhạy bén.
- Tuổi: 22 tuổi đến 35 tuổi .
- Chức vụ: nhân viên thu mua
- Yêu cầu giới tính: Nam – Nữ
- Ngoại ngữ: Tiếng Trung (nghe nói đọc viết khá, ưu tiên UV biết thêm tiếng Anh)
- Học lực: Cao đẳng - Đại học trở lên
- Máy tính: Tin học văn phòng thành thạo
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, xử lý công việc tốt.
- Tự tin, chăm chỉ, kiên trì, nhiệt tình, có trách nhiệm và nhiệt huyết với công việc
- Làm việc có kế hoạch, có khả năng chịu được áp lực công việc, có kỹ năng làm việc theo nhóm
- Trung thực, siêng năng, chịu được áp lực.
- Giao tiếp tốt, nhạy bén.
- Tuổi: 22 tuổi đến 35 tuổi .
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 8 - 13tr hoặc thỏa thuận
- Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 & chủ nhật và các ngày theo luật định.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định và Luật Lao động Việt Nam.
- Có hoa hồng theo doanh số
- Tăng lương theo năng lực và định kỳ
- Thưởng lễ, tết
- Hàng năm đánh giá hiệu quả, nhân viên ưu tú
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiết, gắn kết.
- Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 & chủ nhật và các ngày theo luật định.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định và Luật Lao động Việt Nam.
- Có hoa hồng theo doanh số
- Tăng lương theo năng lực và định kỳ
- Thưởng lễ, tết
- Hàng năm đánh giá hiệu quả, nhân viên ưu tú
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiết, gắn kết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI