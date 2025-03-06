Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện mua bán, đàm phán, soạn thảo các Hợp đồng kinh tế ký kết với các nhà cung cấp các điều khoản có lợi cho công ty

Thực hiện theo dõi, đối chiếu, làm đề nghị thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp

Theo dõi, đôn đốc hàng hóa từ khâu nhận hàng đến vận chuyển tới các dự án, phòng ban

Kiểm soát, cập nhật tình hình thông tin hàng hóa: Giá cả, chủng loại, mã hiệu báo cáo kịp thời tới phòng ban liên quan

Tạm ứng, hoàn ứng đúng quy định của công ty

Cung cấp, bổ sung đầy đủ chứng chỉ đúng thời gian, đúng tiêu chuẩn cho công trình

Xử lý các vấn đề phát sinh, vướng mắc liên quan tới vật tư nội

Mua hàng mảng vật tư cơ điện cho dự án (vật tư điện, nước, điều hòa thông gió, PCCC); vật tư sản xuất tủ điện, ống gió, thang máng cáp cho nhà máy

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên đã có kinh nghiệm mua hàng nội địa và có tối thiểu trên 2 năm mua bán vật tư CƠ ĐIỆN hoặc XÂY DỰNG

Có kinh nghiệm mua hàng về vật tư ngành nước hạ tầng, vật tư thi công ME cao tầng

Đã từng thực hiện hợp đồng giá trị lớn hơn 500 triệu

Ưu tiên chuyên môn phòng cháy chữa cháy, điện nhẹ,..

Chăm chỉ, chịu khó, tự tin làm việc độc lập khi được giao việc

Tại Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực từ 10 - 15 triệu

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company

