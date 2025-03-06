Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện mua bán, đàm phán, soạn thảo các Hợp đồng kinh tế ký kết với các nhà cung cấp các điều khoản có lợi cho công ty
Thực hiện theo dõi, đối chiếu, làm đề nghị thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp
Theo dõi, đôn đốc hàng hóa từ khâu nhận hàng đến vận chuyển tới các dự án, phòng ban
Kiểm soát, cập nhật tình hình thông tin hàng hóa: Giá cả, chủng loại, mã hiệu báo cáo kịp thời tới phòng ban liên quan
Tạm ứng, hoàn ứng đúng quy định của công ty
Cung cấp, bổ sung đầy đủ chứng chỉ đúng thời gian, đúng tiêu chuẩn cho công trình
Xử lý các vấn đề phát sinh, vướng mắc liên quan tới vật tư nội
Mua hàng mảng vật tư cơ điện cho dự án (vật tư điện, nước, điều hòa thông gió, PCCC); vật tư sản xuất tủ điện, ống gió, thang máng cáp cho nhà máy

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên đã có kinh nghiệm mua hàng nội địa và có tối thiểu trên 2 năm mua bán vật tư CƠ ĐIỆN hoặc XÂY DỰNG
Có kinh nghiệm mua hàng về vật tư ngành nước hạ tầng, vật tư thi công ME cao tầng
Đã từng thực hiện hợp đồng giá trị lớn hơn 500 triệu
Ưu tiên chuyên môn phòng cháy chữa cháy, điện nhẹ,..
Chăm chỉ, chịu khó, tự tin làm việc độc lập khi được giao việc

Tại Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực từ 10 - 15 triệu
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company

Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Tháp C, Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

