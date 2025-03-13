Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 145 Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm kiếm nguồn hàng, nghiên cứu, lựa chọn nhà cung cấp phù hợp và đặt hàng theo yêu cầu từ Ban Giám Đốc. (Công ty đã có 1 số nhà cung cấp làm việc lâu năm)

Thương lượng giá cả, điều khoản thanh toán và thời gian giao hàng với nhà cung cấp.

Ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa, theo dõi vận đơn trong quá trình vận chuyển, kiểm hàng khi nhận hàng.

Quản lý hợp đồng mua hàng, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Lưu trữ chứng mua bán theo đúng quy định của công ty.

Báo cáo tình hình mua hàng định kỳ cho cấp trên.

Đảm bảo việc mua hàng tuân thủ các quy định của công ty và pháp luật.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí Thu mua, ngành Xây dựng là một lợi thế ( chưa có sẽ được đào tạo)

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, kỹ thuật xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Có kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 8-12tr, thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.