Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ Ỷ THIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 25 Triệu

Mức lương 7 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, Toà IP3 Imperial Plaza, 360 Giải Phóng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng trên hệ thống Công ty,

Liên hệ với các shop bán hàng online để đàm phán, thỏa thuận về giá tại các trang Taobao, 1688, Tmall,...

Theo dõi hành trình đơn hàng trên hệ thống mua hàng,

Hỗ trợ các bộ phận các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng, shop/xưởng, check thông tin theo yêu cầu khách hàng,

Thực hiện công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Ưu tiên ứng viên Nữ, tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành;

Có từ 06 tháng - 1 năm kinh nghiệm tương đương (Ưu tiên đã từng làm khiếu nại hoặc nhân viên mua hàng trên các trang thương mại điện tử Trung Quốc);

Thành thạo tiếng Trung, từ HSK5 trở lên;

Trung thực, chịu được áp lực công việc, kỹ năng giao tiếp tự tin, khả năng làm việc độc lập, kỹ năng tư vấn;

Có thể tăng ca ngoài giờ để hoàn thành công việc. (Có cơ chế lương OT riêng);

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ Ỷ THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 7tr + Phụ cấp 500k theo quy định công ty + Thưởng doanh số (Tổng thu nhập từ 15tr - 25tr tùy theo năng lực làm việc);

Thời gian thử việc và cơ chế lương thử việc trao đổi khi PV;

Chế độ BHXH, ngày phép năm theo quy định của Công ty;

Thưởng tháng lương 13, thưởng các ngày lễ, tết... theo quy định của Công ty;

Chế độ quà sinh nhật, trung thu, quà 20/10, 8/3 cho CBNV nữ, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ;

Tham gia miễn phí các buổi đào tạo chia sẻ kỹ năng trong nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ Ỷ THIÊN

