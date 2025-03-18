Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KCN Di Trạch, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm nhà cung cấp trong điểm như (những mặt hàng ngành công nghiệp cơ khí, tự động hóa.....)
Trao đổi, đàm phán giá với khách hàng.
Thực hiện công việc khác theo hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ. Tốt nghiệp, đại học (ưu tiên ngoại thương, ngoại ngữ......)
Tiếng Anh sử dụng tốt trong công việc
Có kinh nghiệm làm mua hàng ít nhất 1 năm trở lên.(Ưu tiên ứng viên mua hàng trong lĩnh vực sản phẩm trong ngành công nghiệp cơ khí – điện tử - tự động hóa)
Siêng năng, chịu khó ham học hỏi
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực và thưởng theo kết quả làm việc.
Ngày nghỉ: nghỉ phép, nghỉ lễ tết, được nghỉ 04 ngày chủ nhật và 02 thứ bảy mỗi tháng .
Có cơ hội thăng tiến
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN khi ký hợp đồng chính thức.
Các chế độ phúc lợi khác: sinh nhật, giao lưu nội bộ theo quý, nghỉ mát hàng năm. Thưởng tháng lương 13…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH
