Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện lập kế hoạch mua hàng và dự trù mức chi phí theo đề xuất đặt hàng từ các phòng ban
Thực hiện quy trình đặt hàng, đàm phán giá cả, theo dõi tiến độ đơn hàng, nhận hàng và thanh toán cho NCC
Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với các sản phẩm mới của công ty
Hỗ trợ thông tin hàng hóa và các chính sách bảo hành hàng hóa tới các phòng ban
Phối hợp với bộ phận kho vận để đảm bảo hàng hóa đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng và thời gian đã thông báo
Kiểm tra đối chiếu các chứng từ nhập hàng với NCC và nhập dữ liệu lên phần mềm kế toán
Kiểm kê hàng hóa định kỳ cùng thủ kho và xử lý nguyên nhân hàng chênh lệch
Xử lý các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
Thành thạo tin học văn phòng cơ bản
Chủ động, ham học hỏi, có trách nhiệm trong công việc
Tính cách nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận.

Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ chế tăng ca rõ ràng, minh bạch
Cơ hội phát triển nghề nghiệp: chỉ cần bạn muốn và chủ động học hỏi, bạn sẽ được tạo điều kiện và trao cơ hội thử thách.
Phúc lợi:
Thưởng các ngày Lễ (30/04, 02/09) thưởng Tết dương, Tết âm, lương tháng 13,…
Quyền lợi cơ bản theo đúng luật lao động như: bảo hiểm, phép năm, nghỉ Lễ Tết,…
Hoạt động nội bộ: sinh nhật, thăm hỏi bản thân và gia đình các dịp hiếu hỉ, quốc tế phụ nữ, trung thu, 01/06, du lịch, ...
Phát triển năng lực:
Công ty có quỹ đào tạo dành cho nhân viên đi học bên ngoài
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên tại công ty
Đội ngũ lãnh đạo, quản lý trọng nhân tài, giúp nhân viên phát huy tối đa năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia

Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: tòa 319 Bộ Quốc Phòng, số 63 Lê Văn Lương Cầu Giấy Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

