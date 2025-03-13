Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần đầu tư Nature Lands Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 885 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thu thập, phân tích giá mua bán thị trường.

Tìm kiếm, đánh giá các nhà cung cấp nội địa.

Thương lượng về giá cả, thời gian giao hàng, hoàn thiện thủ tục mua hàng.

Triển khai mua, đảm bảo tiến độ giao hàng, xử lý các vấn đề phát sinh.

Theo dõi công nợ, làm đề nghị thanh toán cho nhà cung cấp.

Cập nhật thông tin về số lượng tồn kho với các bộ phận liên quan.

Thực hiện các báo cáo, bảng biểu, lên kế hoạch mua hàng cho cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành

Nam, Nữ từ 22-30 tuổi

Ưu tiên có kinh nghiệm mua hàng

Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc

Kỹ năng tin học văn phòng

Thử việc 02 tháng, lương thử việc = 85% lương chính thức.

Tại Công ty cổ phần đầu tư Nature Lands Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH theo quy định của nhà nước ngay khi lên chính thức.

Chế độ phúc lợi đầy đủ, sinh nhật, cưới hỏi, Lễ Tết, lương tháng 13,..

Nghỉ T7-CN, không tăng ca.

Trà chiều, ăn uống, party thường xuyên cùng công ty.

Du lịch 2-3 lần/năm, nghỉ dưỡng trong nước, nước ngoài.

Được cấp đầy đủ máy tính, thiết bị làm việc khi lên chính thức.

Môi trường làm việc GenZ, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Nature Lands Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin