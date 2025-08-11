Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 196 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Ngoại thương, Tiếng Trung, Logistics, Kinh tế Quốc tế, hoặc liên quan.

- Tiếng Trung: Giao tiếp và viết tốt (HSK 4 trở lên hoặc tương đương). Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với nhà máy Trung Quốc, ưu tiên có thêm tiếng Anh giao tiếp

- Kinh nghiệm: 2 năm trở lên ở vị trí tương đương. Nếu mới ra trường nhưng học đúng chuyên ngành và tiếng Trung tốt cũng có thể đào tạo

- Sử dụng tốt các công cụ MS Office

- Chủ động, cẩn thận, xử lý công việc có hệ thống

- Ưu tiên: Hiểu biết về Incoterms, booking hàng LCL/FCL. Đã từng làm việc qua Alibaba, 1688, Taobao…

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng (KPI): sau 06 tháng làm việc chính thức dựa trên kết quả cá nhân và công ty.

- Lương: thỏa thuận theo năng lực, được đề xuất lương và review lương hàng năm

- Được phục vụ ăn trưa miễn phí tại nhà bếp công ty với tiêu chuẩn ngon, sạch, đầy đủ dinh dưỡng

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều người trẻ

- Tham gia BHXH, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/7, nghỉ lễ, nghỉ phép,…Và hoạt động teambuilding hàng năm.

- Thời gian làm việc linh động (Sáng bắt đầu từ 8h00 - 9h00, chiều nghỉ từ 17h00 - 18h00), thứ 6 làm việc 6 tiếng, làm việc 2 ngày thứ 7/tháng.

