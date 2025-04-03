Tuyển Nhân viên mua hàng LINK VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên mua hàng LINK VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

LINK VIET NAM
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
LINK VIET NAM

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại LINK VIET NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 373 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Mô tả công việc:
• Quản lý, theo dõi tất cả các mặt hàng của công ty, để lên kế hoạch đặt hàng với các đối tác nước ngoài
• Theo dõi stock hàng nước ngoài hàng ngày
• Biên, phiên dịch tài liệu Anh – Việt
• Chịu trách nhiệm tổng hợp số liệu hàng hóa ra – vào - báo cáo cho trưởng phòng và ban giám đốc
• Lập báo cáo theo định kì
• Thực hiện công việc hỗ trợ trưởng phòng, giám sát, quản lý theo yêu cầu của trưởng phòng, Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nữ, độ tuổi từ 1999 trở lên đến 1988
• Ưu tiên dùng đc tiếng anh và tiếng pháp, có 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
02 năm kinh nghiệm
• Thành thạo vi tính văn phòng
• Nhanh nhẹn, hòa đồng và có trách nhiệm trong công việc
• Có tinh thần cầu tiến và chịu khó trong công việc
• Khả năng giao tiếp, đàm phán, kỹ năng làm việc nhóm tốt.
• Chịu được áp lực công việc

Tại LINK VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

LINK VIET NAM

LINK VIET NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 373 vũ tông phan, thanh xuân, hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

