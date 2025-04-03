Tuyển Nhân viên mua hàng LINK VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 373 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Mô tả công việc:

• Quản lý, theo dõi tất cả các mặt hàng của công ty, để lên kế hoạch đặt hàng với các đối tác nước ngoài

• Theo dõi stock hàng nước ngoài hàng ngày

• Biên, phiên dịch tài liệu Anh – Việt

• Chịu trách nhiệm tổng hợp số liệu hàng hóa ra – vào - báo cáo cho trưởng phòng và ban giám đốc

• Lập báo cáo theo định kì

• Thực hiện công việc hỗ trợ trưởng phòng, giám sát, quản lý theo yêu cầu của trưởng phòng, Ban Giám Đốc

• Nữ, độ tuổi từ 1999 trở lên đến 1988

• Ưu tiên dùng đc tiếng anh và tiếng pháp, có 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

• Thành thạo vi tính văn phòng

• Nhanh nhẹn, hòa đồng và có trách nhiệm trong công việc

• Có tinh thần cầu tiến và chịu khó trong công việc

• Khả năng giao tiếp, đàm phán, kỹ năng làm việc nhóm tốt.

• Chịu được áp lực công việc

Tại LINK VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

