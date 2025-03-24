Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH COCO KFOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH COCO KFOOD
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Keangnam Landmark 72, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Đặt hàng hóa hàng ngày dựa trên số lượng tồn kho và lịch sử bán hàng
Đàm phán và quản lý các nhà cung cấp
Quản lý nhận hàng, tình trạng hàng hóa từ nhà cung cấp
Cập nhật thông tin hàng hóa và đơn hàng chính xác và kịp thời lên phần mềm bán hàng
Kiểm tra HSD hàng hóa định kỳ
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã tốt nghiệp đại học
Có khả năng giao tiếp tiếng Hàn hoặc tiếng Anh
Có khả năng sử dụng Excel thành thạo
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm mua hàng
Nhanh nhẹn, chịu khó, có khả năng bao quát công việc và xử lý vấn đề nhanh
Tại CÔNG TY TNHH COCO KFOOD Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 10 triệu đồng, các chế độ về bảo hiểm theo quy định pháp luật
Tăng lương tối thiểu 1 năm/lần
Cơ hội tham gia các sự kiện hội chợ tại nước ngoài
Cơ hội học miễn phí tiếng Anh hoặc tiếng Hàn theo chương trình đào tạo từ công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COCO KFOOD
