Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH COCO KFOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH COCO KFOOD
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH COCO KFOOD

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH COCO KFOOD

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Keangnam Landmark 72, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Đặt hàng hóa hàng ngày dựa trên số lượng tồn kho và lịch sử bán hàng
Đàm phán và quản lý các nhà cung cấp
Quản lý nhận hàng, tình trạng hàng hóa từ nhà cung cấp
Cập nhật thông tin hàng hóa và đơn hàng chính xác và kịp thời lên phần mềm bán hàng
Kiểm tra HSD hàng hóa định kỳ

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp đại học
Có khả năng giao tiếp tiếng Hàn hoặc tiếng Anh
Có khả năng sử dụng Excel thành thạo
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm mua hàng
Nhanh nhẹn, chịu khó, có khả năng bao quát công việc và xử lý vấn đề nhanh

Tại CÔNG TY TNHH COCO KFOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10 triệu đồng, các chế độ về bảo hiểm theo quy định pháp luật
Tăng lương tối thiểu 1 năm/lần
Cơ hội tham gia các sự kiện hội chợ tại nước ngoài
Cơ hội học miễn phí tiếng Anh hoặc tiếng Hàn theo chương trình đào tạo từ công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COCO KFOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH COCO KFOOD

CÔNG TY TNHH COCO KFOOD

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Keangnam B, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

