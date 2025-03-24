Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH COCO KFOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Keangnam Landmark 72, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Đặt hàng hóa hàng ngày dựa trên số lượng tồn kho và lịch sử bán hàng

Đàm phán và quản lý các nhà cung cấp

Quản lý nhận hàng, tình trạng hàng hóa từ nhà cung cấp

Cập nhật thông tin hàng hóa và đơn hàng chính xác và kịp thời lên phần mềm bán hàng

Kiểm tra HSD hàng hóa định kỳ

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp đại học

Có khả năng giao tiếp tiếng Hàn hoặc tiếng Anh

Có khả năng sử dụng Excel thành thạo

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm mua hàng

Nhanh nhẹn, chịu khó, có khả năng bao quát công việc và xử lý vấn đề nhanh

Tại CÔNG TY TNHH COCO KFOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10 triệu đồng, các chế độ về bảo hiểm theo quy định pháp luật

Tăng lương tối thiểu 1 năm/lần

Cơ hội tham gia các sự kiện hội chợ tại nước ngoài

Cơ hội học miễn phí tiếng Anh hoặc tiếng Hàn theo chương trình đào tạo từ công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COCO KFOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin