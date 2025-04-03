Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà ATS, 252 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các bộ phận liên quan. Đặt hàng theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp, khảo sát giá tốt và phù hợp nhất.

Theo dõi đơn hàng từ Nhà cung cấp, đảm bảo số lượng và đúng chủng loại đã đặt.

Phối hợp xử lý những lỗi gặp phải trong đơn hàng.

Phụ trách thu hồi giấy tờ, bổ sung hóa đơn, hợp đồng mua bán.

Tổng hợp báo cáo tồn kho hàng tuần.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Thành thạo tin học văn phòng.

Có kiến thức về hàng hóa và giá cả thị trường.

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, trung thực.

Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 - 9.000.000

Được đào tạo định kỳ về chuyên môn và các kỹ năng liên quan trong thời gian làm việc.

Teambuilding thường niên, nhiều sự kiện lớn, Happy hour vào chiều thứ 6 hàng tuần.

Du lịch hằng năm. Bonus thêm chuyến du lịch nước ngoài đối với những nhân viên xuất sắc.

Miễn phí đồ uống (trà, cafe..) tại khu ăn uống của công ty.

Môi trường Công nghệ năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và có cơ hội thăng tiến.

Được tiếp xúc với các khách hàng lớn và Chuyên nghiệp như Samsung, Honda, Nissan, Posco và hàng nghìn doanh nghiệp FDI.

Được làm việc tại trang web số 1 Việt Nam về phần mềm bản quyền.

Luôn phát triển khi thường xuyên làm việc với nhân sự ở các công ty công nghệ hàng đầu: Microsoft, Oracle, Kaspersky.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG

