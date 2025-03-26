Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Thiết bị tự động hóa Kim khí Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Công ty TNHH Thiết bị tự động hóa Kim khí Thăng Long
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Nhân viên mua hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty TNHH Thiết bị tự động hóa Kim khí Thăng Long

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 86 Đường Mới, Ấp Sáp mai, Võng La, Đông Anh, Hà Nội, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Tìm kiếm nguồn cung cấp sản phẩm, hàng hóa theo yêu cầu (trong và ngoài nước).
Đàm phán, lập hợp đồng với Nhà cung cấp.
Quản lý, theo dõi đơn hàng nhập khẩu, phối hợp các bộ phận để đảm bảo tiến độ đơn hàng.
Phân tích, tổng hợp dữ liệu.
Khai hải quan (điện tử).
Hoàn thiện bộ chứng từ NK - XK.
Chịu trách nhiệm và báo cáo cập nhật về công việc, lĩnh vực phụ trách cũng như các vấn đề liên quan NK - XK.
Quản lý, lưu trữ chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa.
Các công việc liên quan khác theo sự phân công của trưởng phòng.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Kinh nghiệm: 2 năm
Ưu tiên ứng viên đã mua hàng quốc tế, tại Công ty về sản xuất/gia công cơ khí, điện tử viễn thông.
Giao tiếp hoạt bát, nhanh nhẹn.
Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.
Cẩn thận, trung thực, chịu khó, ham học hỏi. Chịu được áp lực công việc
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Tiếng Anh: Tốt
Ưu tiên biết tiếng Trung
Hiểu biết về giấy tờ, chứng từ Xuất Nhập khẩu.
Gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại Công ty TNHH Thiết bị tự động hóa Kim khí Thăng Long Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10.000.000 VNĐ – 18.000.000 VNĐ
Môi trường chuyên nghiệp, an toàn;
Trang thiết bị tốt phục vụ cho công việc;
Được tham gia đầy đủ quyền lợi: BHXH, thăm hỏi ốm đau/hiếu hỉ, nghỉ phép, thưởng Lễ/Tết, tháng lương 13, du lịch, Tiệc tất niên,...
Được hỗ trợ bữa ăn trưa miễn phí tại Công ty;
Được nghỉ Chủ nhật hàng tuần.
Công ty có xe đưa đón từ BigC Thăng Long -> Phạm Hùng -> Phạm Văn Đồng -> Văn phòng Công ty và ngược lại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị tự động hóa Kim khí Thăng Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn sáp mai, xã Võng La, Đông Anh, hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

