Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH HDG Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà ASUVA, 6A8A Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tìm kiếm nhà cung cấp, yêu cầu báo giá, so sánh và đánh giá đề nghị từ nhà cung cấp

Lập đơn đặt hàng trên cơ sở xác nhận các thông số và giá cả; thu thập kiến nghị từ nhà cung ứng để thay thế hàng hóa; xin phê duyệt .

Lập kế hoạch, đề nghị thanh toán, lên chi phí và ngân sách cho việc mua hàng

Theo dõi đơn đặt hàng và đảm bảo giao hàng kịp thời;

Hoàn thành các nhiệm vụ thu mua được cấp trên phân công.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ: 20-30 tuổi

Tốt nghiệp từ Cao đẳng chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Biết tìm kiếm thông tin bằng nhiều công cụ, phương tiện, thương thảo hợp đồng.

Tại Công Ty TNHH HDG Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8.000.000 VND - 10.000.000 VND + Phụ cấp 910.000 VND + Thưởng

Phụ cấp gửi xe; phụ cấp ăn 35.000 VND/ ngày; chuyên cần 300.000VND

Được đề xuất đi học để nâng cao kỹ năng chuyên môn & quản lý

Cơ hội học tập từ những buổi chia sẻ hàng tuần của các nhân sự có chuyên môn cao và các chuyên gia ngoài công ty

Làm việc trong môi trường thân thiện, thoải mái thẳng thắn để phát huy khả năng của mình.

Hoạt động nội bộ: du lịch hàng năm, teambuilding (hàng quý), liên hoan sinh nhật (hàng tháng)

Hưởng các chế độ, phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, Lương tháng 13; Thưởng lễ tết, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH HDG Corporation

