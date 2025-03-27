Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH HDG Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công Ty TNHH HDG Corporation
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà ASUVA, 6A8A Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tìm kiếm nhà cung cấp, yêu cầu báo giá, so sánh và đánh giá đề nghị từ nhà cung cấp
Lập đơn đặt hàng trên cơ sở xác nhận các thông số và giá cả; thu thập kiến nghị từ nhà cung ứng để thay thế hàng hóa; xin phê duyệt .
Lập kế hoạch, đề nghị thanh toán, lên chi phí và ngân sách cho việc mua hàng
Theo dõi đơn đặt hàng và đảm bảo giao hàng kịp thời;
Hoàn thành các nhiệm vụ thu mua được cấp trên phân công.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ: 20-30 tuổi
Tốt nghiệp từ Cao đẳng chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.
Biết tìm kiếm thông tin bằng nhiều công cụ, phương tiện, thương thảo hợp đồng.
Tốt nghiệp từ Cao đẳng chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.
Biết tìm kiếm thông tin bằng nhiều công cụ, phương tiện, thương thảo hợp đồng.
Tại Công Ty TNHH HDG Corporation Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 8.000.000 VND - 10.000.000 VND + Phụ cấp 910.000 VND + Thưởng
Phụ cấp gửi xe; phụ cấp ăn 35.000 VND/ ngày; chuyên cần 300.000VND
Được đề xuất đi học để nâng cao kỹ năng chuyên môn & quản lý
Cơ hội học tập từ những buổi chia sẻ hàng tuần của các nhân sự có chuyên môn cao và các chuyên gia ngoài công ty
Làm việc trong môi trường thân thiện, thoải mái thẳng thắn để phát huy khả năng của mình.
Hoạt động nội bộ: du lịch hàng năm, teambuilding (hàng quý), liên hoan sinh nhật (hàng tháng)
Hưởng các chế độ, phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, Lương tháng 13; Thưởng lễ tết, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác.
Phụ cấp gửi xe; phụ cấp ăn 35.000 VND/ ngày; chuyên cần 300.000VND
Được đề xuất đi học để nâng cao kỹ năng chuyên môn & quản lý
Cơ hội học tập từ những buổi chia sẻ hàng tuần của các nhân sự có chuyên môn cao và các chuyên gia ngoài công ty
Làm việc trong môi trường thân thiện, thoải mái thẳng thắn để phát huy khả năng của mình.
Hoạt động nội bộ: du lịch hàng năm, teambuilding (hàng quý), liên hoan sinh nhật (hàng tháng)
Hưởng các chế độ, phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, Lương tháng 13; Thưởng lễ tết, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH HDG Corporation
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI