Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT 01,7 kđt An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các NCC mới;

Tham gia quản lý thông tin và duy trì quan hệ với các NCC;

Lập kế hoạch mua hàng;

Triển khai công tác đặt hàng, mùa hàng theo phân công và theo dõi công nợ NCC;

Tổng hợp hồ sơ bảo hành phụ tùng, xe theo sự phân công;

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên các chuyên ngành Kinh tế/Kế toán/...

Kinh nghiệm từ 02 năm vị trí tương đương trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành ô tô ở các công ty lớn

Nhạy bén, hoạt ngôn, trung thực và cẩn thận

Có khả năng thiết lập mục tiêu, tổ chức, thực hiện và kiểm soát công việc

Có khả năng phân tích, thương lượng, đưa ra quyết định và xây dựng tốt mối quan hệ

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint

Sử dụng máy tính cá nhân khi làm việc.

Tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company

