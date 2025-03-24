Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: BT 01,7 kđt An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các NCC mới;
Tham gia quản lý thông tin và duy trì quan hệ với các NCC;
Lập kế hoạch mua hàng;
Triển khai công tác đặt hàng, mùa hàng theo phân công và theo dõi công nợ NCC;
Tổng hợp hồ sơ bảo hành phụ tùng, xe theo sự phân công;
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên các chuyên ngành Kinh tế/Kế toán/...
Kinh nghiệm từ 02 năm vị trí tương đương trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành ô tô ở các công ty lớn
Nhạy bén, hoạt ngôn, trung thực và cẩn thận
Có khả năng thiết lập mục tiêu, tổ chức, thực hiện và kiểm soát công việc
Có khả năng phân tích, thương lượng, đưa ra quyết định và xây dựng tốt mối quan hệ
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint
Sử dụng máy tính cá nhân khi làm việc.
Tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI