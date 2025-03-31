Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC KENNEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC KENNEN
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Nhân viên mua hàng

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Hanoi, Vietnam

Mô tả công việc
• Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp sản phẩm quà tặng trong và ngoài nước, không giới hạn mặt hàng.
• Đàm phán, thương lượng với nhà cung cấp về giá cả, điều khoản thanh toán, thời gian giao hàng
• Lập kế hoạch mua hàng, dự báo nhu cầu và quản lý hàng tồn kho hiệu quả
• Theo dõi, kiểm soát quá trình đặt hàng, giao nhận và thanh toán
• Phân tích thị trường, xu hướng giá cả và đề xuất chiến lược mua hàng tối ưu
• Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác như kho vận, bán hàng, marketing để đảm bảo
• Quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu nhà cung cấp, hợp đồng mua hàng
• Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng và giao nhận

Yêu cầu:
• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Thương mại, Kinh tế, Xuất nhập khẩu hoặc các ngành liên quan.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

