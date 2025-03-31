Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC KENNEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mô tả công việc

• Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp sản phẩm quà tặng trong và ngoài nước, không giới hạn mặt hàng.

• Đàm phán, thương lượng với nhà cung cấp về giá cả, điều khoản thanh toán, thời gian giao hàng

• Lập kế hoạch mua hàng, dự báo nhu cầu và quản lý hàng tồn kho hiệu quả

• Theo dõi, kiểm soát quá trình đặt hàng, giao nhận và thanh toán

• Phân tích thị trường, xu hướng giá cả và đề xuất chiến lược mua hàng tối ưu

• Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác như kho vận, bán hàng, marketing để đảm bảo

• Quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu nhà cung cấp, hợp đồng mua hàng

• Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng và giao nhận