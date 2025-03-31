Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC KENNEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC KENNEN
- Hà Nội: Hà Nội, Hanoi, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Mô tả công việc
• Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp sản phẩm quà tặng trong và ngoài nước, không giới hạn mặt hàng.
• Đàm phán, thương lượng với nhà cung cấp về giá cả, điều khoản thanh toán, thời gian giao hàng
• Lập kế hoạch mua hàng, dự báo nhu cầu và quản lý hàng tồn kho hiệu quả
• Theo dõi, kiểm soát quá trình đặt hàng, giao nhận và thanh toán
• Phân tích thị trường, xu hướng giá cả và đề xuất chiến lược mua hàng tối ưu
• Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác như kho vận, bán hàng, marketing để đảm bảo
• Quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu nhà cung cấp, hợp đồng mua hàng
• Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng và giao nhận
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Thương mại, Kinh tế, Xuất nhập khẩu hoặc các ngành liên quan.
Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC KENNEN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC KENNEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
