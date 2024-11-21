Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cloudify Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà CAM Building – Tầng 2 số 169 Đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Tp.Thủ Đức ( quận 2 cũ), TP. HCM., Quận 2

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn và giải pháp: Nắm rõ sản phẩm/dịch vụ ERP của công ty, tư vấn và giới thiệu giải pháp phù hợp cho khách hàng, thuyết trình và hỗ trợ quá trình ra quyết định.

Tư vấn và giải pháp

Nghiên cứu thị trường: Phân tích xu hướng, nhu cầu thị trường, tìm hiểu đối thủ cạnh tranh để xây dựng chiến lược hiệu quả.

Nghiên cứu thị trường:

Xây dựng quan hệ: Tìm kiếm, liên hệ và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, doanh nghiệp cần giải pháp ERP.

Xây dựng quan hệ:

Chiến lược bán hàng: Lên kế hoạch, triển khai chiến lược bán hàng, thực hiện các chiến dịch tiếp thị nhằm đạt mục tiêu kinh doanh.

Chiến lược bán hàng:

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán dịch vụ, phát triển kinh doanh hoặc tư vấn giải pháp công nghệ.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong lĩnh vực phần mềm doanh nghiệp hoặc công nghệ thông tin.

Hiểu biết về các giải pháp ERP, bao gồm các module như tài chính, nhân sự, sản xuất, quản lý kho, quản lý khách hàng, v.v.

Đã sử dụng các công cụ CRM (Customer Relationship Management) và phần mềm quản lý bán hàng...

Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc hiệu quả trong nhóm.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cloudify Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ: 20 - 50 triệu đồng (Lương CB từ 10 - 20 triệu + Hoa hồng )

20 - 50 triệu đồng (Lương CB từ 10 - 20 triệu + Hoa hồng )

Thưởng KPI quý + năm

Lương tháng 13, thưởng lễ, Tết, sinh nhật

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý như Sales Manager, Key member...

Phụ cấp điện thoại, đi lại, công tác phí

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định nhà nước

Tham gia các hoạt động của công ty: party, team building, company trip....

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ (kỹ năng quản lý công việc, kỹ năng bán hàng, kỹ năng mềm)

Phát triển tư duy quản lý hệ thống và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cloudify Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin