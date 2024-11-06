Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 373
- 375 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ tuổi từ 23 - 30
Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh,...
Có kinh nghiệm sale hoặc phát triển đại lý tối thiểu từ 1 năm trở lên
Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng + Phụ cấp + KPI
Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định BHXH,BHYT, BHTN.
Được hưởng chế độ nghỉ phép, thưởng, Lễ, Tết, hiếu, hỉ, tham gia các hoạt động tập thể.
Được đào tạo chuyên môn, kỹ năng thường xuyên.
Xét điều chỉnh lương, đánh giá theo năng lực định kỳ.
Được làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
