Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 373 - 375 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nam/nữ tuổi từ 23 - 30

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh,...

Có kinh nghiệm sale hoặc phát triển đại lý tối thiểu từ 1 năm trở lên

Thu nhập: Lương cứng + Phụ cấp + KPI

Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định BHXH,BHYT, BHTN.

Được hưởng chế độ nghỉ phép, thưởng, Lễ, Tết, hiếu, hỉ, tham gia các hoạt động tập thể.

Được đào tạo chuyên môn, kỹ năng thường xuyên.

Xét điều chỉnh lương, đánh giá theo năng lực định kỳ.

Được làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

