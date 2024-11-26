Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 13 Triệu

Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Truyền thông nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 101 Võ Chí Công, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

• Thông qua các hoạt động PR, truyền đạt đến người tiêu dùng một cách dễ hiểu, đúng đắn về giá trị sản phẩm.
• Thực hiện Seminar tại các trường học, bệnh viện, hội phụ nữ.
• Huấn luyện kiến thức sản phẩm, giải đáp các thắc mắc của nhân viên và khách hàng.
• Đọc hiểu các tài liệu nghiên cứu về Probiotics.
• Và các công việc công ty giao.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về vi sinh vật, công nghệ sinh học hoặc các ngành liên quan.
• Đọc hiểu tiếng Anh là một lợi thế.
• Thành thạo Excel, Word.
• Hoạt bát, giao tiếp tốt, có khả năng thuyết trình trước đám đông.
• Năng động, chịu khó, tích cực trong các hoạt động ngoài trời.

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH YAKULT VN

CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 195 Trương Văn Bang KP1, P Thạnh mỹ Lợi, Tp Thủ Đức HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

