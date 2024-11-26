Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 101 Võ Chí Công, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

• Thông qua các hoạt động PR, truyền đạt đến người tiêu dùng một cách dễ hiểu, đúng đắn về giá trị sản phẩm.

• Thực hiện Seminar tại các trường học, bệnh viện, hội phụ nữ.

• Huấn luyện kiến thức sản phẩm, giải đáp các thắc mắc của nhân viên và khách hàng.

• Đọc hiểu các tài liệu nghiên cứu về Probiotics.

• Và các công việc công ty giao.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về vi sinh vật, công nghệ sinh học hoặc các ngành liên quan.

• Đọc hiểu tiếng Anh là một lợi thế.

• Thành thạo Excel, Word.

• Hoạt bát, giao tiếp tốt, có khả năng thuyết trình trước đám đông.

• Năng động, chịu khó, tích cực trong các hoạt động ngoài trời.

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

