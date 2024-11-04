Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN

Sản xuất

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Khu Công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh, Yên Phong

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Thực hiện xây dựng và kiểm soát hệ thống các quy trình, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm;
Đào tạo, hướng dẫn cán bộ công nhân viên trong việc kiểm soát và đánh giá chất lượng sản phẩm;
Quản lý, theo dõi các điểm thay đổi liên quan đến thiết kế, yêu cầu chất lượng của sản phẩm, thông báo cho các phòng xưởng liên quan;
Quản lý phòng thí nghiệm chất lượng sản phẩm;
Quản lý, theo dõi, hiệu chuẩn các thiết bị đo lường của nhà máy;
Nghiệm thu đánh giá sản phẩm gửi cho bộ phận sản xuất và bộ phận QC;
Kết hợp với các bộ phận xử lý các vấn đề kỹ thuật sản phẩm phát sinh trong quá trình sản xuất;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học, chuyên ngành kỹ thuật.
Sử dụng thành thạo phần mềm autocad 2D, 3D (solidwork, inventer, ...) và tin học văn phòng.
Khả năng giao tiếp tốt, có tinh thần học hỏi và cố gắng trong công việc
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương, làm việc tại các Nhà máy sản xuất Cơ khí, Nhôm và có kiến thức về ISO, IATF, 7QC,...

Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập khởi điểm sau khi tiếp nhận chính thức từ 12.000.000 đến 20.000.000 đồng (Có thể thỏa thuận với trường hợp ứng viên vượt trội về năng lực/kinh nghiệm);
12.000.000
20.000.000 đồng
Môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp, thân thiện (áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng/ Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001/ ISO 14001 và phương pháp 5S, Kaizen);
Cơ hội được đào tạo chuyên môn, kỹ năng làm việc; nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến;
Được đóng BHXH, BHYT, ngày nghỉ phép năm theo quy định;
Được hưởng các chế độ phúc lợi; thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của Công ty; thưởng các dịp Lễ, Tết theo quy định của Công ty;
Được tham gia các hoạt động do Công ty tổ chức: du lịch, teambuilding...;
Được cấp phát đồng phục làm việc theo tiêu chuẩn Công ty;
Khám sức khỏe định kì tại các cơ sở bệnh viện uy tín; phụ cấp ăn trưa tại Nhà máy và một số phụ cấp khác theo quy định của Công ty;
Công ty có xe đưa đón nhân viên theo tuyến Hà Nội - Bắc Ninh.
Công ty có xe đưa đón nhân viên theo tuyến Hà Nội - Bắc Ninh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN

Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: KCN Yên Phong, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

