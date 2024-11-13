Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Dự toán công trình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Tasco, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

- Chịu trách nhiệm bóc tách khối lượng từ phác thảo, thiết kế ý tưởng, bản vẽ thầu và kiểm tra chéo khối lượng thầu;
- Phối hợp chặt chẽ với nhóm thiết kế, tính toán khối lượng, dự toán chi phí của các dự án;
- Kiểm soát chất lượng công việc và tiến độ trong nhóm;
- Chuẩn bị và nộp hồ sơ thầu;
- Thu thập và xây dựng Cơ sở dữ liệu chi phí ... và các cơ sở dữ liệu khác liên quan đến công việc chuyên môn;
- Liên hệ với Nhà cung cấp, Nhà thầu phụ để thu thập đề xuất chi phí và lập bảng so sánh chi phí;
- Nghiên cứu và lập Báo cáo Kỹ thuật Giá trị và Giảm chi phí;
- Đảm bảo tất cả các thông tin và tài liệu của công việc hợp đồng và thương mại được thực hiện và lưu trữ một cách có hệ thống và phù hợp để mọi người có thể truy cập dễ dàng;
- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm về nhà xưởng, khu công nghiệp.
- Có kinh nghiệm 2-3 năm
- Có khả năng làm việc nhóm tốt
- Có thể sử dụng tiếng Anh làm hồ sơ, bản vẽ kỹ thuật song ngữ

Tại CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng lương 13, thưởng dự án
Đóng BHXH full lương
Được hưởng 12 ngày phép/ năm và 6 ngày nghỉ ốm/ năm (không cần giấy của bệnh viện)
Được tham gia các chương trình Teambuilding, chương trình Nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 27, tòa nhà Vinaconex 9, lô HH2-2 KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

