Tuyển Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Thực Phẩm thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 69

- 71 Đường 17, Kp5, An Phú, Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Lập kế hoạch, tiến hành đánh giá chất lượng dịch vụ định kỳ tại các cơ sở canteen.
Xử lý các sự cố về chất lượng của nguyên liệu, thực phẩm đầu vào và sản phẩm đầu ra.
Tổ chức đào tạo cho vị trí cấp quản lý (Đầu bếp, Quản lý) tại các cơ sở đảm bảo đúng quy định.
Chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tới vấn đề Vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở canteen
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 22-28t tốt nghiệp CĐ – ĐH trở lên chuyên ngành Công Nghệ Thực Phẩm, Quản lý Chất lượng và các chuyên ngành liên quan khác.
Có kinh nghiệm quản lý cất lượng mảng chế biến thực phẩm, nhà hàng, suất ăn công nghiệp là lợi thế
Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).
Trách nhiệm, có quy tắc, giao tiếp linh hoạt, xử lý vấn đề hiệu quả triệt để.
Có thể đi công tác ngắn ngày từ 5h sáng theo kế hoạch và yêu cầu từ TBP

Tại CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận từ 7-10tr/tháng (tùy năng lực và kinh nghiệm)
Cung cấp bữa trưa miễn phí trực tiếp tại pantry VP hoặc tại bất kì chi nhánh canteen
Đầy đủ chế độ về bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN, BHTN) theo luật hiện hành
Tham gia miễn phí các buổi tập Galaxy’s Dance tại phòng tập công ty (2 buổi/tuần)
Tham gia team-building, Tất niên, lương Tháng 13,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ

CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 69 - 71 Đường 17, Khu phố 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

