Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CELEB GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 13 Triệu

Mức lương Đến 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 357A/8 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương Đến 13 Triệu

Có kỹ năng quay (khung ngang, dọc...). Có kỹ năng dựng, có kĩ năng làm các hiệu ứng đơn giản, 2D...). Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu công việc. Xây dựng các clip social, clip theo định hướng từ kế hoạch trưởng phòng đưa ra. Tìm tư liệu và dựng các clip content có sẵn. Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của trưởng phòng. Có kỹ năng sản xuất: làm lịch quay, phân tích kịch bản, đề xuất budget. Có kỹ năng về đánh đèn, set up đèn. Am hiểu về máy móc thiết bị. Làm việc theo lịch làm việc được xếp.

Với Mức Lương Đến 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng / đại học. Có kiến thức chuyên môn về dựng video. Kinh nghiệm: từ 1 năm trong lĩnh vực giải trí. Biết sử dụng thành thạo các phần mềm dựng chuyên môn. Biết cách xử lý dữ liệu và lưu trữ dữ liệu. Dựng video ngắn, video dài. Colorist. Có khả năng sáng tạo. Mắt thẩm mĩ cao, phong cách sáng tạo đa dạng. Ưu tiên khả năng creative.

Tại CELEB GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

BHYT, BHXH, BHTN Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp vui tính, thân thiện, khả năng thăng tiến rộng mở. Các hoạt động ngoại khóa:

Mức lương: 13.000.000 VNĐ/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CELEB GROUP

