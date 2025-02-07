Tuyển Nhân viên R&D Bestmix Corp. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

Tuyển Nhân viên R&D Bestmix Corp. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

Bestmix Corp.
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Bestmix Corp.

Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Bestmix Corp.

Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 23 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 500 - 1,000 USD

- Chịu trách nhiệm tiến hành dự án R&D về vật liệu và hóa chất xây dựng, từ quy mô phòng lab đến sản xuất thử. Triển khai dự án R&D dưới sự hướng dẫn của quản lý, với các nhiệm vụ chính:
• Xây dựng ý tưởng nghiên cứu, viết đề xuất và kế hoạch nghiên cứu
• Tìm nguồn nguyên vật liệu và thiết bị, xây dựng phương pháp kiểm nghiệm
• Thực hiện thí nghiệm, phân tích kết quả để phát triển sản phẩm, so sánh đối chứng với các sản phẩm đối thủ, gia công sản phẩm mẫu
• Phối hợp với bộ phận sản xuất để tiến hành các hoạt động sản xuất thử và phát triển quy trình sản xuất phù hợp
• Phát triển thông số kỹ thuật, hướng dẫn thi công, các tiêu chuẩn kiểm nghiệm QC và hướng dẫn xử lý lỗi sản phẩm
• Tham gia vào các hoạt động giới thiệu, tập huấn và thương mại hóa sản phẩm mới
- Tìm tòi, áp dụng và đánh giá các công nghệ, đột phá và các nguồn nguyên vật liệu thay thế tiềm năng.
- Cung cấp hỗ trợ về kỹ thuật đối với các phòng ban khác hoặc đối với khách hàng khi có yêu cầu, cả hướng dẫn từ xa hoặc đi thực địa.
- Tham gia vào việc quản lý & bảo trì các thiết bị, hóa chất trong phòng thí nghiệm, tài liệu và dữ liệu dự án.
- Làm việc chặt chẽ cùng và báo cáo tiến độ các dự án R&D, các công việc được giao cho quản lý.
- Tham gia vào các buổi thuyết trình, hội nghị và các buổi triển lãm để cập nhật kiến thức và am hiểu nhu cầu thị trường.

Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Bestmix Corp. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bestmix Corp.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bestmix Corp.

Bestmix Corp.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô D1, Đường D1&N3, KCN Nam Tân Uyên, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

