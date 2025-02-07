Tuyển Nhân viên R&D Bestmix Corp. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

- Chịu trách nhiệm tiến hành dự án R&D về vật liệu và hóa chất xây dựng, từ quy mô phòng lab đến sản xuất thử. Triển khai dự án R&D dưới sự hướng dẫn của quản lý, với các nhiệm vụ chính:

• Xây dựng ý tưởng nghiên cứu, viết đề xuất và kế hoạch nghiên cứu

• Tìm nguồn nguyên vật liệu và thiết bị, xây dựng phương pháp kiểm nghiệm

• Thực hiện thí nghiệm, phân tích kết quả để phát triển sản phẩm, so sánh đối chứng với các sản phẩm đối thủ, gia công sản phẩm mẫu

• Phối hợp với bộ phận sản xuất để tiến hành các hoạt động sản xuất thử và phát triển quy trình sản xuất phù hợp

• Phát triển thông số kỹ thuật, hướng dẫn thi công, các tiêu chuẩn kiểm nghiệm QC và hướng dẫn xử lý lỗi sản phẩm

• Tham gia vào các hoạt động giới thiệu, tập huấn và thương mại hóa sản phẩm mới

- Tìm tòi, áp dụng và đánh giá các công nghệ, đột phá và các nguồn nguyên vật liệu thay thế tiềm năng.

- Cung cấp hỗ trợ về kỹ thuật đối với các phòng ban khác hoặc đối với khách hàng khi có yêu cầu, cả hướng dẫn từ xa hoặc đi thực địa.

- Tham gia vào việc quản lý & bảo trì các thiết bị, hóa chất trong phòng thí nghiệm, tài liệu và dữ liệu dự án.

- Làm việc chặt chẽ cùng và báo cáo tiến độ các dự án R&D, các công việc được giao cho quản lý.

- Tham gia vào các buổi thuyết trình, hội nghị và các buổi triển lãm để cập nhật kiến thức và am hiểu nhu cầu thị trường.